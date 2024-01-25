Одиозный депутат из ХМАО снизил медиаактивность, оказавшись под следствием

Силовики запретят Насибуллину давать интервью из-за статуса подозреваемого

26 января 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Депутату, известному критикой властей, запретят давать интервью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Урае депутат Леонард Насибуллин, известный критикой местных чиновников и депутатов, снизил бешеную медиаактивность, оказавшись под следствием. Скандальному политику грозит официальный запрет на разглашение подробностей уголовного дела об оскорблении власти. Об этом сам депутат рассказал URA.RU перед подписанием документов по уголовному делу. «Силовики готовят запрет на разглашение подробностей уголовного дела к вечеру 26 января. Мне придется его подписать, и тогда я уже не смогу освещать эту ситуацию и комментировать ее в СМИ и соцсетях», — поделился Насибуллин. Депутат сразу после обысков удалился из соцсетей. По данным источников в политическом истеблишменте Урая, в мэрии скорее положительно относятся к снижению его медиаактивности. Ранее URA.RU писало, что Насибуллин стал фигурантом уголовного дела об оскорблении власти. Он назвал на своей странице «фуфлом» спикера городской думы Урая Александра Величко.

В Урае депутат Леонард Насибуллин, известный критикой местных чиновников и депутатов, снизил бешеную медиаактивность, оказавшись под следствием. Скандальному политику грозит официальный запрет на разглашение подробностей уголовного дела об оскорблении власти. Об этом сам депутат рассказал URA.RU перед подписанием документов по уголовному делу. «Силовики готовят запрет на разглашение подробностей уголовного дела к вечеру 26 января. Мне придется его подписать, и тогда я уже не смогу освещать эту ситуацию и комментировать ее в СМИ и соцсетях», — поделился Насибуллин. Депутат сразу после обысков удалился из соцсетей. По данным источников в политическом истеблишменте Урая, в мэрии скорее положительно относятся к снижению его медиаактивности. Ранее URA.RU писало, что Насибуллин стал фигурантом уголовного дела об оскорблении власти. Он назвал на своей странице «фуфлом» спикера городской думы Урая Александра Величко.