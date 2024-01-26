Награждение победителей краеведческой викторины прошло в заксобрании региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В течение двенадцати дней южноуральцы всех возрастов, различных профессий, студенты и школьники, отвечали на вопросы викторины, посвященной 90-летию региона. Конкурс на знание истории Челябинской области проходил на странице в официальном сообществе заксобрания региона во Вконтакте, сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Когда мы обсуждали идею проведения викторины к юбилею Челябинской области, то ставили перед собой цель повысить интерес к истории Южного Урала у разных категорий его жителей. Мы хотели, чтобы ее участники пополнили свои знания, а для уточнения фактов или биографий выдающихся южноуральцев обратились к энциклопедиям и краеведческой литературе», — цитируют в пресс-службе председателя Законодательного собрания Олега Гербера.

Спикер областного парламента поблагодарил всех, кто поддержал инициативу Законодательного Собрания и помог в ее реализации, отдельные слова благодарности — архивной службе Челябинской области.

В викторине принял участие 161 человек. Видео просмотрели более 14 тысяч раз. На все вопросы правильно ответили 22 человека. Организаторы викторины признательны всем участникам за искренний и неподдельный интерес к истории Южного Урала.

С помощью инструмента случайного выбора из списка были выбраны пять победителей, которым вручили умные колонки от Яндекс и книгу «Официальные символы Челябинской области и муниципальных образований». Памятные подарки вручили заместителю директора по концертно-просветительской работе детской школы искусств № 5 Челябинска Елизавете Корчагиной, инженеру-сметчику Елене Черепановой, специалисту по организационно-методической работе Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета Марии Офман, электромонтеру Андрею Виноградову, старшему научному сотруднику Центра историко-культурного наследия города Челябинска Сергею Старцеву.

Спикер заксобрания Олег Гербер (второй справа) с победителями конкурса Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области