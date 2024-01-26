В ЗСО наградили победителей викторины к 90-летию Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зал законодательного собрания после ремонта. ЗСО. Челябинск, зал заседаний зсо, депутатский зал
Награждение победителей краеведческой викторины прошло в заксобрании региона Фото:

В течение двенадцати дней южноуральцы всех возрастов, различных профессий, студенты и школьники, отвечали на вопросы викторины, посвященной 90-летию региона. Конкурс на знание истории Челябинской области проходил на странице в официальном сообществе заксобрания региона во Вконтакте, сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Когда мы обсуждали идею проведения викторины к юбилею Челябинской области, то ставили перед собой цель повысить интерес к истории Южного Урала у разных категорий его жителей. Мы хотели, чтобы ее участники пополнили свои знания, а для уточнения фактов или биографий выдающихся южноуральцев обратились к энциклопедиям и краеведческой литературе», — цитируют в пресс-службе председателя Законодательного собрания Олега Гербера.

Спикер областного парламента поблагодарил всех, кто поддержал инициативу Законодательного Собрания и помог в ее реализации, отдельные слова благодарности — архивной службе Челябинской области.

В викторине принял участие 161 человек. Видео просмотрели более 14 тысяч раз. На все вопросы правильно ответили 22 человека. Организаторы викторины признательны всем участникам за искренний и неподдельный интерес к истории Южного Урала.

С помощью инструмента случайного выбора из списка были выбраны пять победителей, которым вручили умные колонки от Яндекс и книгу «Официальные символы Челябинской области и муниципальных образований». Памятные подарки вручили заместителю директора по концертно-просветительской работе детской школы искусств № 5 Челябинска Елизавете Корчагиной, инженеру-сметчику Елене Черепановой, специалисту по организационно-методической работе Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета Марии Офман, электромонтеру Андрею Виноградову, старшему научному сотруднику Центра историко-культурного наследия города Челябинска Сергею Старцеву.

Спикер заксобрания Олег Гербер (второй справа) с победителями конкурса
Спикер заксобрания Олег Гербер (второй справа) с победителями конкурса
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В течение двенадцати дней южноуральцы всех возрастов, различных профессий, студенты и школьники, отвечали на вопросы викторины, посвященной 90-летию региона. Конкурс на знание истории Челябинской области проходил на странице в официальном сообществе заксобрания региона во Вконтакте, сообщили в пресс-службе ЗСО. «Когда мы обсуждали идею проведения викторины к юбилею Челябинской области, то ставили перед собой цель повысить интерес к истории Южного Урала у разных категорий его жителей. Мы хотели, чтобы ее участники пополнили свои знания, а для уточнения фактов или биографий выдающихся южноуральцев обратились к энциклопедиям и краеведческой литературе», — цитируют в пресс-службе председателя Законодательного собрания Олега Гербера. Спикер областного парламента поблагодарил всех, кто поддержал инициативу Законодательного Собрания и помог в ее реализации, отдельные слова благодарности — архивной службе Челябинской области. В викторине принял участие 161 человек. Видео просмотрели более 14 тысяч раз. На все вопросы правильно ответили 22 человека. Организаторы викторины признательны всем участникам за искренний и неподдельный интерес к истории Южного Урала. С помощью инструмента случайного выбора из списка были выбраны пять победителей, которым вручили умные колонки от Яндекс и книгу «Официальные символы Челябинской области и муниципальных образований». Памятные подарки вручили заместителю директора по концертно-просветительской работе детской школы искусств № 5 Челябинска Елизавете Корчагиной, инженеру-сметчику Елене Черепановой, специалисту по организационно-методической работе Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета Марии Офман, электромонтеру Андрею Виноградову, старшему научному сотруднику Центра историко-культурного наследия города Челябинска Сергею Старцеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...