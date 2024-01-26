Путин посмотрел волейбольную игру в Петербурге и получил в подарок мяч

27 января 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин получил подарок от волейболисток Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин посетил волейбольную арену Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и после просмотра игры получил от спортсменок в подарок мяч. Об этом сообщает РИА Новости. «Путин в пятницу посетил СПбГМТУ, где встретился со студентами-участниками [СВО]. Президент также осмотрел <…> волейбольную арену в спорткомплексе университета. Там [он] понаблюдал за игрой женской команды и получил в подарок от девушек волейбольный мяч», — передает агентство. Во время визита в СПбГМТУ президент тоже вручил подарки студентам-участникам спецоперации. Так, один из них получил от Путина часы на день рождения. Российский лидер также пообещал, что проведет работу над вопросом по освобождению семей бойцов СВО от уплаты имущественного налога.

Президент России Владимир Путин посетил волейбольную арену Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и после просмотра игры получил от спортсменок в подарок мяч. Об этом сообщает РИА Новости. «Путин в пятницу посетил СПбГМТУ, где встретился со студентами-участниками [СВО]. Президент также осмотрел <…> волейбольную арену в спорткомплексе университета. Там [он] понаблюдал за игрой женской команды и получил в подарок от девушек волейбольный мяч», — передает агентство. Во время визита в СПбГМТУ президент тоже вручил подарки студентам-участникам спецоперации. Так, один из них получил от Путина часы на день рождения. Российский лидер также пообещал, что проведет работу над вопросом по освобождению семей бойцов СВО от уплаты имущественного налога.