Интерфакс-Украина: за крупным пожаром на нефтезаводе в Туапсе стоит Киев

За пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе ответственна Служба безопасности Украины (СБУ), она атаковала предприятие беспилотниками. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».
«Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью СБУ», — говорится в материале агентства. Отмечается, что СБУ бьет вглубь РФ, чтобы повредить объекты, которые обеспечивают топливом российские войска.
Ранее стало известно о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Спецслужбы локализовали пожар и попросил не выкладывать видео с места происшествия. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
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