Интерфакс-Украина: за крупным пожаром на нефтезаводе в Туапсе стоит Киев

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Пожар на заводе в Туапсе начался из-за атаки ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе ответственна Служба безопасности Украины (СБУ), она атаковала предприятие беспилотниками. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

«Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью СБУ», — говорится в материале агентства. Отмечается, что СБУ бьет вглубь РФ, чтобы повредить объекты, которые обеспечивают топливом российские войска.

Ранее стало известно о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Спецслужбы локализовали пожар и попросил не выкладывать видео с места происшествия. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

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За пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе ответственна Служба безопасности Украины (СБУ), она атаковала предприятие беспилотниками. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина». «Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью СБУ», — говорится в материале агентства. Отмечается, что СБУ бьет вглубь РФ, чтобы повредить объекты, которые обеспечивают топливом российские войска. Ранее стало известно о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Спецслужбы локализовали пожар и попросил не выкладывать видео с места происшествия. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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