В Тюмени запустили производство уникального оборудования

29 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

На реализацию проекта потратили примерно 400 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Тюмени запустили производство установок, которые помогут добывать углеводороды на сложных месторождения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Технологию разработала компания Schlumberger. «После введенных ограничений такие машины для российских заказчиков оказались недоступными. Блендер для повышения эффективности нефтеотдачи пластов позволяет практически вдвое экономить на материале, который нефтяники закачивают в пласт. Это играет решающую роль, когда месторождение находится далеко от основных дорог», — написал глава Тюменской области в своем telegram-канале. На производстве создали 50 новых рабочих мест. Отмечается, что на реализацию проекта потратили примерно 400 миллионов рублей. В Тюмени будут выпускать до четырех уникальных установок.

В Тюмени запустили производство установок, которые помогут добывать углеводороды на сложных месторождения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Технологию разработала компания Schlumberger. «После введенных ограничений такие машины для российских заказчиков оказались недоступными. Блендер для повышения эффективности нефтеотдачи пластов позволяет практически вдвое экономить на материале, который нефтяники закачивают в пласт. Это играет решающую роль, когда месторождение находится далеко от основных дорог», — написал глава Тюменской области в своем telegram-канале. На производстве создали 50 новых рабочих мест. Отмечается, что на реализацию проекта потратили примерно 400 миллионов рублей. В Тюмени будут выпускать до четырех уникальных установок.