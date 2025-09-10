Ветеран СВО Алексей Рожков из Челябинска принимает участие в спартакиаде по адаптивным видам спорта, которая проходит в Миассе на базе ГЛК «Солнечная долина». Несмотря на тяжелые ранения, полученные во время спецоперации, он представляет спортшколу «Преодоление» в беговых дисциплинах и плавании. Об этом URA.RU сообщил сам Рожков.
«Если честно — это на самом деле очень крутой опыт. Несмотря на то, что у каждого из ребят здесь есть ограничения по здоровью — никто не сдается. Ребята бегают, прыгают, участвуют, развиваются. Они не сидят на месте и не жалуются, хотя им часто в разы тяжелее, чем здоровым людям. И это вызывает огромное уважение», — отметил Рожков.
Рожков рассказал, что уже преодолел дистанции на 100 и 400 метров, а теперь готовится к плаванию. По его словам, участники спартакиады демонстрируют невероятную силу духа, не прося жалости, а находя свое место в жизни.
Летом в интервью URA.RU Рожков подробно рассказал о ранении во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Его подразделение охраняло колонну с боеприпасами в порту Бердянска, когда попало под обстрел. В результате взрыва ветерану раздробило левую ногу, повредило легкое и разорвало бок. Подробности о его детстве, службе, ранении и возвращении к мирной жизни — читайте в материале.
