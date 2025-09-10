Генконсул Китая захотел приехать в Челябинск на отдых. Фото

Стороны договорились о продолжении сотрудничества
Генконсул Китая Ло Шисюн пожелал приехать в Челябинск на отдых. Как заявили в пресс-службе городской мэрии, гостя впечатлили показатели развития.

«У нас очень хорошие, приятные впечатления. Город красивый, мы хотели бы в дальнейшем приехать, поработать и просто отдохнуть. Примите наше восхищение, что вы всегда лидируете по важным показателям развития. Нас это очень радует и является основой для дальнейшего сотрудничества с Китаем», — привели в мэрии слова генконсула.

Гостя встретил мэр Алексей лошкин. Градоначальник отметил, что визит консула позволил ближе познакомиться для дальнейшего сотрудничества. Обе стороны стремятся к развитию , стабильности и процветанию, заметил Лошкин. Он подчеркнул важность доверия и уважения в межгосударственных отношениях.

Участники диалога обсудили перспективы совместной работы в таких сферах, как экономика, образование, культура, спорт и цифровизация. Гости и принимающая сторона проявили интерес к обмену опытом и партнерству.

Прибывший из Екатеринбурга Ло Шисюн продегустировал челябинские круассаны. Гость попробовал продукты производства двух фабрик — «Союзпищепрома» и «Макфы».

