Генконсул Китая Ло Шисюн пожелал приехать в Челябинск на отдых. Как заявили в пресс-службе городской мэрии, гостя впечатлили показатели развития.
«У нас очень хорошие, приятные впечатления. Город красивый, мы хотели бы в дальнейшем приехать, поработать и просто отдохнуть. Примите наше восхищение, что вы всегда лидируете по важным показателям развития. Нас это очень радует и является основой для дальнейшего сотрудничества с Китаем», — привели в мэрии слова генконсула.
Гостя встретил мэр Алексей лошкин. Градоначальник отметил, что визит консула позволил ближе познакомиться для дальнейшего сотрудничества. Обе стороны стремятся к развитию , стабильности и процветанию, заметил Лошкин. Он подчеркнул важность доверия и уважения в межгосударственных отношениях.
Участники диалога обсудили перспективы совместной работы в таких сферах, как экономика, образование, культура, спорт и цифровизация. Гости и принимающая сторона проявили интерес к обмену опытом и партнерству.
Прибывший из Екатеринбурга Ло Шисюн продегустировал челябинские круассаны. Гость попробовал продукты производства двух фабрик — «Союзпищепрома» и «Макфы».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!