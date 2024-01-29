Работники дочки «Роснефти» в ХМАО пожаловались на меню в вахтовых столовых

Сотрудники компании «РН-Бурение» (дочернее общество «Роснефти»), которые работают на Приобском месторождении около Нефтеюганска (ХМАО), пожаловались на меню в вахтовых столовых. Один из вахтовиков сообщил корреспонденту агентства, что коллектив бригады бурения не устраивает ассортимент и качество блюд.
«Рабочие, которые целый день трудятся на морозе, должны питаться вкусно и сытно, а в столовой нам предлагают жидкий суп, где плавает пара картофелин. К тому же порции маленькие, цены космические, а в самом помещении общепита грязно», — пожаловался агентству нефтяник.
Блюд в меню вахтовой столовой немного и все, по мнению помбура, невкусные. Вахтовикам, работающим далеко от дома, приходится питаться тем, что есть, поскольку ехать до ближайшего общепита несколько десятков километров. Нефтяники не согласны с такой организацией питания. Недовольство рабочих также вызывает отсутствие терминала для оплаты.
Сотрудники «РН-Бурения» обращались с жалобами к непосредственному руководителю, но ситуация не изменилась. В ближайшее время нефтяники намерены написать обращение к вышестоящему руководству в центральный аппарат компании «Роснефть».
Агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в компанию «Роснефть». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в вахтовых поселках ХМАО не хватает поваров. В кадровом агентстве подтвердили, что существует дефицит работников общепита, нужны несколько десятков поваров для обслуживания бригад «РН-Бурения» у Нефтеюганска, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.
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