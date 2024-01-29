Работники дочки «Роснефти» в ХМАО пожаловались на меню в вахтовых столовых

30 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Вахтовики из ХМАО недовольны организацией питания на месторождении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники компании «РН-Бурение» (дочернее общество «Роснефти»), которые работают на Приобском месторождении около Нефтеюганска (ХМАО), пожаловались на меню в вахтовых столовых. Один из вахтовиков сообщил корреспонденту агентства, что коллектив бригады бурения не устраивает ассортимент и качество блюд. «Рабочие, которые целый день трудятся на морозе, должны питаться вкусно и сытно, а в столовой нам предлагают жидкий суп, где плавает пара картофелин. К тому же порции маленькие, цены космические, а в самом помещении общепита грязно», — пожаловался агентству нефтяник. Блюд в меню вахтовой столовой немного и все, по мнению помбура, невкусные. Вахтовикам, работающим далеко от дома, приходится питаться тем, что есть, поскольку ехать до ближайшего общепита несколько десятков километров. Нефтяники не согласны с такой организацией питания. Недовольство рабочих также вызывает отсутствие терминала для оплаты. Сотрудники «РН-Бурения» обращались с жалобами к непосредственному руководителю, но ситуация не изменилась. В ближайшее время нефтяники намерены написать обращение к вышестоящему руководству в центральный аппарат компании «Роснефть». Агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в компанию «Роснефть». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в вахтовых поселках ХМАО не хватает поваров. В кадровом агентстве подтвердили, что существует дефицит работников общепита, нужны несколько десятков поваров для обслуживания бригад «РН-Бурения» у Нефтеюганска, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники компании «РН-Бурение» (дочернее общество «Роснефти»), которые работают на Приобском месторождении около Нефтеюганска (ХМАО), пожаловались на меню в вахтовых столовых. Один из вахтовиков сообщил корреспонденту агентства, что коллектив бригады бурения не устраивает ассортимент и качество блюд. «Рабочие, которые целый день трудятся на морозе, должны питаться вкусно и сытно, а в столовой нам предлагают жидкий суп, где плавает пара картофелин. К тому же порции маленькие, цены космические, а в самом помещении общепита грязно», — пожаловался агентству нефтяник. Блюд в меню вахтовой столовой немного и все, по мнению помбура, невкусные. Вахтовикам, работающим далеко от дома, приходится питаться тем, что есть, поскольку ехать до ближайшего общепита несколько десятков километров. Нефтяники не согласны с такой организацией питания. Недовольство рабочих также вызывает отсутствие терминала для оплаты. Сотрудники «РН-Бурения» обращались с жалобами к непосредственному руководителю, но ситуация не изменилась. В ближайшее время нефтяники намерены написать обращение к вышестоящему руководству в центральный аппарат компании «Роснефть». Агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в компанию «Роснефть». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в вахтовых поселках ХМАО не хватает поваров. В кадровом агентстве подтвердили, что существует дефицит работников общепита, нужны несколько десятков поваров для обслуживания бригад «РН-Бурения» у Нефтеюганска, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.