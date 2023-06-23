23 июня 2023
22 июня 2023

В вахтовых поселках ХМАО не хватает поваров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, хранение, телефоны, ресторан, повар
Из-за дефицита поваров вахтовики в ХМАО сами готовят себе еду Фото:

В вахтовых поселках ХМАО, где проживают нефтяники, не хватает работников общепита. Об этом сообщил агентству бурильщик, работающий на месторождении под Нефтеюганском.

«Обещали прислать повара, но о сих пор не могут найти, а до столовой далеко. Раз в неделю нам привозят продукты, сами готовим по вечерам после смены», — пожаловался нефтяник.

Информацию о дефиците поваров на нефтедобывающих объектах корреспонденту URA.RU подтвердили в кадровом агентстве. «Сейчас нам требуется несколько десятков поваров в компанию, занимающиеся обслуживанием бригад „РН-Бурения“, но откликов пока немного. Объекты, где нужны работники общепита, расположены у Нефтеюганска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска», — рассказали в агентстве.

Поварам предстоит готовить еду бригадам в 40 человек, которые строят скважины на отдаленных месторождениях. Жить работники общепита будут там же — в вахтовых поселках, в вагон-домах. Поварам с четвертым разрядом предлагают зарплату от 80 тысяч рублей за вахту в 30 дней.

Ранее URA.RU писало, что нефтяники компании «РН-Бурение» (дочернее общество «Роснефти») в ХМАО возмущены ценами в рабочей столовой. Стоимость блюд в общепите на Правдинском и Приобском месторождениях в несколько раз выше, чем на других объектах предприятия.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В вахтовых поселках ХМАО, где проживают нефтяники, не хватает работников общепита. Об этом сообщил агентству бурильщик, работающий на месторождении под Нефтеюганском. «Обещали прислать повара, но о сих пор не могут найти, а до столовой далеко. Раз в неделю нам привозят продукты, сами готовим по вечерам после смены», — пожаловался нефтяник. Информацию о дефиците поваров на нефтедобывающих объектах корреспонденту URA.RU подтвердили в кадровом агентстве. «Сейчас нам требуется несколько десятков поваров в компанию, занимающиеся обслуживанием бригад „РН-Бурения“, но откликов пока немного. Объекты, где нужны работники общепита, расположены у Нефтеюганска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска», — рассказали в агентстве. Поварам предстоит готовить еду бригадам в 40 человек, которые строят скважины на отдаленных месторождениях. Жить работники общепита будут там же — в вахтовых поселках, в вагон-домах. Поварам с четвертым разрядом предлагают зарплату от 80 тысяч рублей за вахту в 30 дней. Ранее URA.RU писало, что нефтяники компании «РН-Бурение» (дочернее общество «Роснефти») в ХМАО возмущены ценами в рабочей столовой. Стоимость блюд в общепите на Правдинском и Приобском месторождениях в несколько раз выше, чем на других объектах предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...