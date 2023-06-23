В вахтовых поселках ХМАО не хватает поваров

В вахтовых поселках ХМАО, где проживают нефтяники, не хватает работников общепита. Об этом сообщил агентству бурильщик, работающий на месторождении под Нефтеюганском.
«Обещали прислать повара, но о сих пор не могут найти, а до столовой далеко. Раз в неделю нам привозят продукты, сами готовим по вечерам после смены», — пожаловался нефтяник.
Информацию о дефиците поваров на нефтедобывающих объектах корреспонденту URA.RU подтвердили в кадровом агентстве. «Сейчас нам требуется несколько десятков поваров в компанию, занимающиеся обслуживанием бригад „РН-Бурения“, но откликов пока немного. Объекты, где нужны работники общепита, расположены у Нефтеюганска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска», — рассказали в агентстве.
Поварам предстоит готовить еду бригадам в 40 человек, которые строят скважины на отдаленных месторождениях. Жить работники общепита будут там же — в вахтовых поселках, в вагон-домах. Поварам с четвертым разрядом предлагают зарплату от 80 тысяч рублей за вахту в 30 дней.
Ранее URA.RU писало, что нефтяники компании «РН-Бурение» (дочернее общество «Роснефти») в ХМАО возмущены ценами в рабочей столовой. Стоимость блюд в общепите на Правдинском и Приобском месторождениях в несколько раз выше, чем на других объектах предприятия.
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