В вахтовых поселках ХМАО не хватает поваров

24 июня 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Из-за дефицита поваров вахтовики в ХМАО сами готовят себе еду Фото: Илья Московец © URA.RU В вахтовых поселках ХМАО, где проживают нефтяники, не хватает работников общепита. Об этом сообщил агентству бурильщик, работающий на месторождении под Нефтеюганском. «Обещали прислать повара, но о сих пор не могут найти, а до столовой далеко. Раз в неделю нам привозят продукты, сами готовим по вечерам после смены», — пожаловался нефтяник. Информацию о дефиците поваров на нефтедобывающих объектах корреспонденту URA.RU подтвердили в кадровом агентстве. «Сейчас нам требуется несколько десятков поваров в компанию, занимающиеся обслуживанием бригад „РН-Бурения“, но откликов пока немного. Объекты, где нужны работники общепита, расположены у Нефтеюганска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска», — рассказали в агентстве. Поварам предстоит готовить еду бригадам в 40 человек, которые строят скважины на отдаленных месторождениях. Жить работники общепита будут там же — в вахтовых поселках, в вагон-домах. Поварам с четвертым разрядом предлагают зарплату от 80 тысяч рублей за вахту в 30 дней. Ранее URA.RU писало, что нефтяники компании «РН-Бурение» (дочернее общество «Роснефти») в ХМАО возмущены ценами в рабочей столовой. Стоимость блюд в общепите на Правдинском и Приобском месторождениях в несколько раз выше, чем на других объектах предприятия.

В вахтовых поселках ХМАО, где проживают нефтяники, не хватает работников общепита. Об этом сообщил агентству бурильщик, работающий на месторождении под Нефтеюганском. «Обещали прислать повара, но о сих пор не могут найти, а до столовой далеко. Раз в неделю нам привозят продукты, сами готовим по вечерам после смены», — пожаловался нефтяник. Информацию о дефиците поваров на нефтедобывающих объектах корреспонденту URA.RU подтвердили в кадровом агентстве. «Сейчас нам требуется несколько десятков поваров в компанию, занимающиеся обслуживанием бригад „РН-Бурения“, но откликов пока немного. Объекты, где нужны работники общепита, расположены у Нефтеюганска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска», — рассказали в агентстве. Поварам предстоит готовить еду бригадам в 40 человек, которые строят скважины на отдаленных месторождениях. Жить работники общепита будут там же — в вахтовых поселках, в вагон-домах. Поварам с четвертым разрядом предлагают зарплату от 80 тысяч рублей за вахту в 30 дней. Ранее URA.RU писало, что нефтяники компании «РН-Бурение» (дочернее общество «Роснефти») в ХМАО возмущены ценами в рабочей столовой. Стоимость блюд в общепите на Правдинском и Приобском месторождениях в несколько раз выше, чем на других объектах предприятия.