Доступ к сайтам в зоне.RU восстановлен

Сбой в работе Интернета удалось решить меньше чем за два часа
Работа сайтов и приложений в доменной зоне.RU восстанавливается после сбоя. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Еще час назад не открывались сайты и приложения банка. Сейчас все работает, получилось зайти с первой попытки», — сообщил читатель URA.RU.
Сбой в работе Интернета в России появился в Челябинской, Курганской и Тюменской области, а также в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО. Сбой возник из-за технической проблемы, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
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