Доступ к сайтам в зоне.RU восстановлен

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Сбой в работе Интернета удалось решить меньше чем за два часа Фото:

Работа сайтов и приложений в доменной зоне.RU восстанавливается после сбоя. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Еще час назад не открывались сайты и приложения банка. Сейчас все работает, получилось зайти с первой попытки», — сообщил читатель URA.RU.

Сбой в работе Интернета в России появился в Челябинской, Курганской и Тюменской области, а также в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО. Сбой возник из-за технической проблемы, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

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Работа сайтов и приложений в доменной зоне.RU восстанавливается после сбоя. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Еще час назад не открывались сайты и приложения банка. Сейчас все работает, получилось зайти с первой попытки», — сообщил читатель URA.RU. Сбой в работе Интернета в России появился в Челябинской, Курганской и Тюменской области, а также в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО. Сбой возник из-за технической проблемы, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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