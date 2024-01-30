Стало известно, из-за чего произошел сбой Интернета по всей России

Сбой Интернета по всей России связан с инфраструктурой DNSSEC. Об этом сообщил Координационный центр национальных доменов России.
«Возникла техническая проблема, затронувшая зону.RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC», — говорится в сообщении на сайте центра. Там отметили, что специалисты уже работают над устранением проблемы. Кроме того, проблема уже решена для абонентов НСДИ.
DNSSEC — это расширенная компьютерная распределенная система для получения информации о доменах. Она призвана минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса.
Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков также объяснил в разговоре с URA.RU, что проблема связана с инфраструктурами DNS и DNSSEC. «По всей видимости, что-то случилось с национальным сервером DNS», — отметил он.
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