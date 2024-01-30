Синоптики предсказали свердловчанам оттепели в феврале

Февраль в Свердловской области может быть теплее обычного, по крайней мере, его первая декада. Предварительными прогнозами на ближайший месяц с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.
«Пока можно говорить лишь о первой половине февраля. По крайней мере в первой декаде температура будет превышать норму на 4-5 градусов. Возможны даже дневные оттепели. Затем последует небольшое понижение температуры до нормальных значений — в период с 9 по 13 число», — рассказала Шепоренко.
Она посоветовала дождаться уточнений от Гидрометцентра России, который должен позже озвучить прогноз на февраль. По мнению Шепоренко, в целом февраль на Урале, по предварительным данным, будет обычным.
«Интенсивного холода не видим. Север области может прихватывать периодически температурами до — 20-22 градусов. На юге все говорит о том, что могут проскакивать малоинтенсивные непродолжительные оттепели», — сказала главный синоптик Урала.
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