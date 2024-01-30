30 января 2024

Синоптики предсказали свердловчанам оттепели в феврале

В Свердловской области ожидается февраль теплее обычного
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, сосульки, наледь, оттепель, окно, потепление
После декабрьских и январских морозов февраль на Урале покажется теплым Фото:

Февраль в Свердловской области может быть теплее обычного, по крайней мере, его первая декада. Предварительными прогнозами на ближайший месяц с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

«Пока можно говорить лишь о первой половине февраля. По крайней мере в первой декаде температура будет превышать норму на 4-5 градусов. Возможны даже дневные оттепели. Затем последует небольшое понижение температуры до нормальных значений — в период с 9 по 13 число», — рассказала Шепоренко.

Она посоветовала дождаться уточнений от Гидрометцентра России, который должен позже озвучить прогноз на февраль. По мнению Шепоренко, в целом февраль на Урале, по предварительным данным, будет обычным.

«Интенсивного холода не видим. Север области может прихватывать периодически температурами до — 20-22 градусов. На юге все говорит о том, что могут проскакивать малоинтенсивные непродолжительные оттепели», — сказала главный синоптик Урала.

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Февраль в Свердловской области может быть теплее обычного, по крайней мере, его первая декада. Предварительными прогнозами на ближайший месяц с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. «Пока можно говорить лишь о первой половине февраля. По крайней мере в первой декаде температура будет превышать норму на 4-5 градусов. Возможны даже дневные оттепели. Затем последует небольшое понижение температуры до нормальных значений — в период с 9 по 13 число», — рассказала Шепоренко. Она посоветовала дождаться уточнений от Гидрометцентра России, который должен позже озвучить прогноз на февраль. По мнению Шепоренко, в целом февраль на Урале, по предварительным данным, будет обычным. «Интенсивного холода не видим. Север области может прихватывать периодически температурами до — 20-22 градусов. На юге все говорит о том, что могут проскакивать малоинтенсивные непродолжительные оттепели», — сказала главный синоптик Урала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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