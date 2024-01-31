31 января 2024

В Нижневартовске загорелся старейший рынок города

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, автомобили, жигули, рынок
На старейшем рынке Нижневартовске произошло возгорание Фото:

В Нижневартовске на старейшем городском рынке произошел пожар. Сотрудники МЧС за несколько минут ликвидировали возгорание, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В 10:31 поступило сообщение [в дежурную часть], через семь минут [пожарные прибыли на место]. В 10:49 возгорание ликвидировали», — рассказали журналисту агентства в МЧС по ХМАО.

На момент прибытия под одним из перекрытий на небольшом участке рынка было задымление. Пострадавших нет, дознаватель выясняет причину и очаг возгорания.

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В Нижневартовске на старейшем городском рынке произошел пожар. Сотрудники МЧС за несколько минут ликвидировали возгорание, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В 10:31 поступило сообщение [в дежурную часть], через семь минут [пожарные прибыли на место]. В 10:49 возгорание ликвидировали», — рассказали журналисту агентства в МЧС по ХМАО. На момент прибытия под одним из перекрытий на небольшом участке рынка было задымление. Пострадавших нет, дознаватель выясняет причину и очаг возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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