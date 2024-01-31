В Нижневартовске загорелся старейший рынок города

На старейшем рынке Нижневартовске произошло возгорание
В Нижневартовске на старейшем городском рынке произошел пожар. Сотрудники МЧС за несколько минут ликвидировали возгорание, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«В 10:31 поступило сообщение [в дежурную часть], через семь минут [пожарные прибыли на место]. В 10:49 возгорание ликвидировали», — рассказали журналисту агентства в МЧС по ХМАО.
На момент прибытия под одним из перекрытий на небольшом участке рынка было задымление. Пострадавших нет, дознаватель выясняет причину и очаг возгорания.
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