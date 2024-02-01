Бард Новиков проиграл активисту суд из-за здания в центре Екатеринбурга

Бард Новиков попытался снять статус памятника со старинного дома в Екатеринбурге

01 февраля 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Вокруг здания уже разгорался скандал в 2021 году Фото: Илья Московец © URA.RU Шансонье и художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков, который владеет помещениями в старинном доме Поповичевых в Екатеринбурге, попытался снять со здания статус объекта культурного наследия. Однако суд в Санкт-Петербурге ему отказал, рассказал градозащитник Олег Букин в своем telegram-канале. «Только что состоялось судебное заседание во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Рассматривалась жалоба собственника объекта культурного наследия по Малышева, 38. Суд оставил жалобу без удовлетворения», — заявил Букин. Как пояснил градозащитник URA.RU, в исковом заявлении фамилия Новикова звучала в контексте того, что он владеет помещениями в здании и выступает инициатором снятия статуса ОКН с дома Поповичевых. Агентство попыталось дозвониться до шансонье, но трубку никто не взял. На сообщение также ответа не поступило. Ранее старинное здание на ул. Малышева, 38 уже попадало в скандал. В 2021 году инвестор проекта по строительству второй очереди гостиницы «Радиус» — ООО «Регент» (владелец — бизнес-партнер хоккеиста Павла Дацюка Александр Трунтаев) — начал сносить здание. Как уточняла мэрия Екатеринбурга, подрядчики не согласовывали с ней демонтаж.

Шансонье и художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков, который владеет помещениями в старинном доме Поповичевых в Екатеринбурге, попытался снять со здания статус объекта культурного наследия. Однако суд в Санкт-Петербурге ему отказал, рассказал градозащитник Олег Букин в своем telegram-канале. «Только что состоялось судебное заседание во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Рассматривалась жалоба собственника объекта культурного наследия по Малышева, 38. Суд оставил жалобу без удовлетворения», — заявил Букин. Как пояснил градозащитник URA.RU, в исковом заявлении фамилия Новикова звучала в контексте того, что он владеет помещениями в здании и выступает инициатором снятия статуса ОКН с дома Поповичевых. Агентство попыталось дозвониться до шансонье, но трубку никто не взял. На сообщение также ответа не поступило. Ранее старинное здание на ул. Малышева, 38 уже попадало в скандал. В 2021 году инвестор проекта по строительству второй очереди гостиницы «Радиус» — ООО «Регент» (владелец — бизнес-партнер хоккеиста Павла Дацюка Александр Трунтаев) — начал сносить здание. Как уточняла мэрия Екатеринбурга, подрядчики не согласовывали с ней демонтаж.