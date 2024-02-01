Главу ГИБДД Каменска-Уральского уволили после скандального видео

02 февраля 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Алексей Морозов руководил городским ГИБДД с 2020 года Фото: страница ГИБДД Каменска-Уральского в соцсети «ВКонтакте» новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Начальник ГИБДД Каменска-Уральского Алексей Морозов уволен с поста после скандального видео, на котором инспекторы использовали подставного пешехода на улице. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Морозов уволился после проверки, поводом для которой стало видео, где автоинспекторы ловили нарушителей на улице Кадочников», — пояснил инсайдер агентства. URA.RU обратилось за комментарием к главе пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Из территориального ОВД уволены три должностных лица, в том числе начальник Госавтоинспекции. Еще четверо по итогам проведенной служебной проверки, о начале которой я сообщал ранее, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической работе с личным составом», — отметил полковник Горелых. Видео, вызвавшее резонанс, появилось в Сети в середине января. На нем видно, как мужчина ходит через светофор, нажимает кнопку, после которой меняется цветовой сигнал. После этого сотрудники ДПС сразу же выезжают ловить водителей, не успевших на зеленый свет. Автор видео предполагает, что мужчиной является стажер ГИБДД. После этого в полиции Каменска-Уральского была организована проверка. Морозов был назначен на должность начальника отдела ГИБДД Каменска-Уральского в 2020 году. В системе МВД он с 2003-го. В 2017 году возглавил штаб ОБ ДПС ГИБДД. Через год стал замначальника Госавтоинспекции Каменска-Уральского. А затем и возглавил ведомство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник ГИБДД Каменска-Уральского Алексей Морозов уволен с поста после скандального видео, на котором инспекторы использовали подставного пешехода на улице. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Морозов уволился после проверки, поводом для которой стало видео, где автоинспекторы ловили нарушителей на улице Кадочников», — пояснил инсайдер агентства. URA.RU обратилось за комментарием к главе пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Из территориального ОВД уволены три должностных лица, в том числе начальник Госавтоинспекции. Еще четверо по итогам проведенной служебной проверки, о начале которой я сообщал ранее, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической работе с личным составом», — отметил полковник Горелых. Видео, вызвавшее резонанс, появилось в Сети в середине января. На нем видно, как мужчина ходит через светофор, нажимает кнопку, после которой меняется цветовой сигнал. После этого сотрудники ДПС сразу же выезжают ловить водителей, не успевших на зеленый свет. Автор видео предполагает, что мужчиной является стажер ГИБДД. После этого в полиции Каменска-Уральского была организована проверка. Морозов был назначен на должность начальника отдела ГИБДД Каменска-Уральского в 2020 году. В системе МВД он с 2003-го. В 2017 году возглавил штаб ОБ ДПС ГИБДД. Через год стал замначальника Госавтоинспекции Каменска-Уральского. А затем и возглавил ведомство.