Политика Путин рассказал о полумиллионе новых рабочих мест в ОПК 02 февраля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 + Владимир Путин отметил, что ОПК требует высокого уровня квалификации от кадров Фото: Владимир Андреев © URA.RU За последние полтора года в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ появилось больше 500 тысяч рабочих мест. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. «Только за полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест», — заявил Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы», трансляция идет на телеканале «Россия-24». По его словам, ОПК требует высокого уровня квалификации от кадров. Ранее ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин сообщил, что Путин призвал генпрокуратуру пристальнее следить за расходами на ОПК. Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов заявил, что президент расширит военное производство в РФ. За последние полтора года в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) РФ появилось больше 500 тысяч рабочих мест. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. «Только за полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест», — заявил Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы», трансляция идет на телеканале «Россия-24». По его словам, ОПК требует высокого уровня квалификации от кадров. Ранее ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин сообщил, что Путин призвал генпрокуратуру пристальнее следить за расходами на ОПК. Исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов заявил, что президент расширит военное производство в РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям