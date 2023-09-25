Путин призвал генпрокуратуру пристальнее следить за расходами на ОПК

25 сентября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Путин заслушал отчет Краснова о проделанной прокуратурой работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин призвал следить за оборонно-промышленным комплексом (ОПК) более пристально. На ОПК выделяются огромные средства, кроме того, он занимает значимое место в ВВП страны, поэтому все расходы должны быть эффективными. Так ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, комментирует URA.RU итоги встречи 25 сентября главы государства с генпрокурором РФ Игорем Красновым. В ходе встречи с Красновым Путин заслушал доклад о работе генпрокуратуры за прошедшее полугодие. Особое внимание президент обратил на работу ведомства в оборонно-промышленном секторе. «Игорь Викторович, я знаю, что вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду, что эта работа также, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена», — подчеркнул Путин. Президент дал очевидный и прозрачный сигнал — следить за ОПК будут все более пристально, так как на его развитие направляется большое финансирование, кроме того, ВПК занимает заметное место в ВВП страны, считает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «В случае с ОПК есть несколько контекстов. Первый вопрос — финансирование. Если посмотреть на обсуждаемый бюджет, который сейчас вносится на рассмотрение в Госдуму, то государство выделяет серьезные средства на ОПК. Соответственно, было бы неприятно, если бы эти средства нецелевым образом расходовались. ВПК сейчас занимает довольно заметное место в ВВП страны, и если будет неэффективное расходование средств — будет проседать экономика», — пояснил Карягин. Второй важный момент, связанный с ОПК — снабжение мобилизованных, контрактников и всех участников СВО, отмечает эксперт. «Если будут появляться новости о недокомлектовании бойцов — могут возникнуть информационно-политические последствия. Кроме того, если будут перебои в снабжении военных в зоне спецоперации, производстве ВПК, то существуют риски военных проблем», — подытожил Карягин. Президент РФ Владимир Путин 19 сентября провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ, в ходе которого призвал не только выполнять график поставок вооружений, но и увеличить выпуск военной продукции в стране. Глава государства также заявил о необходимости вести разработку и запускать в производство новые образцы вооружений и техники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин призвал следить за оборонно-промышленным комплексом (ОПК) более пристально. На ОПК выделяются огромные средства, кроме того, он занимает значимое место в ВВП страны, поэтому все расходы должны быть эффективными. Так ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, комментирует URA.RU итоги встречи 25 сентября главы государства с генпрокурором РФ Игорем Красновым. В ходе встречи с Красновым Путин заслушал доклад о работе генпрокуратуры за прошедшее полугодие. Особое внимание президент обратил на работу ведомства в оборонно-промышленном секторе. «Игорь Викторович, я знаю, что вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить и выразить надежду, что эта работа также, как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена», — подчеркнул Путин. Президент дал очевидный и прозрачный сигнал — следить за ОПК будут все более пристально, так как на его развитие направляется большое финансирование, кроме того, ВПК занимает заметное место в ВВП страны, считает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «В случае с ОПК есть несколько контекстов. Первый вопрос — финансирование. Если посмотреть на обсуждаемый бюджет, который сейчас вносится на рассмотрение в Госдуму, то государство выделяет серьезные средства на ОПК. Соответственно, было бы неприятно, если бы эти средства нецелевым образом расходовались. ВПК сейчас занимает довольно заметное место в ВВП страны, и если будет неэффективное расходование средств — будет проседать экономика», — пояснил Карягин. Второй важный момент, связанный с ОПК — снабжение мобилизованных, контрактников и всех участников СВО, отмечает эксперт. «Если будут появляться новости о недокомлектовании бойцов — могут возникнуть информационно-политические последствия. Кроме того, если будут перебои в снабжении военных в зоне спецоперации, производстве ВПК, то существуют риски военных проблем», — подытожил Карягин. Президент РФ Владимир Путин 19 сентября провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ, в ходе которого призвал не только выполнять график поставок вооружений, но и увеличить выпуск военной продукции в стране. Глава государства также заявил о необходимости вести разработку и запускать в производство новые образцы вооружений и техники.