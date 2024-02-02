02 февраля 2024

В Перми откроют пять новых парковок

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, паркинг, автомобиль, шлагбаум, парковка
Новые парковки появятся в Перми в 2024 году Фото:

В Перми планируется открыть несколько новых парковок для автолюбителей. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

«Откроем в Перми пять новых плоскостных парковок в 2024 году. Расширение зоны платной парковки помогает разгрузить улицы», — уточнил в посте Соснин.

По словам мэра Перми, новые парковки появятся:

  • в районе остановочного пункта «Разгуляй» по направлению в сторону Цирка;
  • в районе экстрим-парка (пересечение улиц Екатерининской и Хохрякова);
  • напротив пожарной части по ул. Куйбышева (между улиц Белинского и Смирнова);
  • у ТРК «Семья» (ул. Революции, 13);
  • у гостиницы «Four Elements Perm» (ул. Мира, 45).

Ранее дочерняя структура «Росатома» АО «Цифровые платформы и решения умного города» пожаловалась в краевую УФАС на мэрию Перми из-за конкурса по поиску оператора платных парковок. Представители компании посчитали, что власти составили конкурсную документацию с нарушениями.

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В Перми планируется открыть несколько новых парковок для автолюбителей. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале. «Откроем в Перми пять новых плоскостных парковок в 2024 году. Расширение зоны платной парковки помогает разгрузить улицы», — уточнил в посте Соснин. По словам мэра Перми, новые парковки появятся: Ранее дочерняя структура «Росатома» АО «Цифровые платформы и решения умного города» пожаловалась в краевую УФАС на мэрию Перми из-за конкурса по поиску оператора платных парковок. Представители компании посчитали, что власти составили конкурсную документацию с нарушениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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