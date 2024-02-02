В Перми откроют пять новых парковок

Новые парковки появятся в Перми в 2024 году
В Перми планируется открыть несколько новых парковок для автолюбителей. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
«Откроем в Перми пять новых плоскостных парковок в 2024 году. Расширение зоны платной парковки помогает разгрузить улицы», — уточнил в посте Соснин.
По словам мэра Перми, новые парковки появятся:
- в районе остановочного пункта «Разгуляй» по направлению в сторону Цирка;
- в районе экстрим-парка (пересечение улиц Екатерининской и Хохрякова);
- напротив пожарной части по ул. Куйбышева (между улиц Белинского и Смирнова);
- у ТРК «Семья» (ул. Революции, 13);
- у гостиницы «Four Elements Perm» (ул. Мира, 45).
Ранее дочерняя структура «Росатома» АО «Цифровые платформы и решения умного города» пожаловалась в краевую УФАС на мэрию Перми из-за конкурса по поиску оператора платных парковок. Представители компании посчитали, что власти составили конкурсную документацию с нарушениями.
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