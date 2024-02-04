Свердловчанину, обвиненному в убийстве 2-летней падчерицы, продлили арест

05 февраля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Мужчина, предположительно, убил малышку в декабре 2023 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Первоуральска (Свердловская область) Ивану Б., который обвиняется в убийстве двухлетней дочери сожительницы, будет находиться под стражей еще месяц. Об этом URA.RU сообщили в Первоуральском городском суде. «Мужчине продлили срок содержания под стражей. В СИЗО он будет находиться до 6 марта», — пояснили в Первоуральском городском суде. Трагедия произошла 5 декабря 2023 года. По версии следствия, мужчина долгое время избивал падчерицу, а потом убил из-за личной неприязни. 7 декабря его задержали и отправили за решетку. Ранее он неоднократно был судим. Сожительница Ивана, по словам одного из ее родственников, после гибели дочки поначалу врала полицейским. Якобы она делала это, потому что боялась мужчину. Другая знакомая девушки считает, что Иван мог убить малышку, потому что она описалась.

Жителю Первоуральска (Свердловская область) Ивану Б., который обвиняется в убийстве двухлетней дочери сожительницы, будет находиться под стражей еще месяц. Об этом URA.RU сообщили в Первоуральском городском суде. «Мужчине продлили срок содержания под стражей. В СИЗО он будет находиться до 6 марта», — пояснили в Первоуральском городском суде. Трагедия произошла 5 декабря 2023 года. По версии следствия, мужчина долгое время избивал падчерицу, а потом убил из-за личной неприязни. 7 декабря его задержали и отправили за решетку. Ранее он неоднократно был судим. Сожительница Ивана, по словам одного из ее родственников, после гибели дочки поначалу врала полицейским. Якобы она делала это, потому что боялась мужчину. Другая знакомая девушки считает, что Иван мог убить малышку, потому что она описалась.