Пермского депутата гордумы Гилева подозревают в симпатиях к навальнистам. Скрин

05 февраля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Николай Гилев избран по спискам КПРФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат Пермской гордумы Николай Гилев, выбранный по спискам КПРФ, вызвал недоумение в политэлитах, опубликовав на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» информацию из telegram-канала «Пермь 36,6». Этот канал связывают с бывшими сотрудниками пермского штаба Навального (Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов). Тем самым он вызвал подозрение в том, что симпатизирует радикальной оппозиции, считает источник в политтусовке. «Гилев опубликовал информацию из канала „Пермь 36,6“ с прямой ссылкой. При том, что публиковал он общественно-полезную информацию о незаконном складировании снега, пресс-релиз прокуратуры изначально. Почему нельзя было на прокуратуру сослаться, почему „Пермь 36,6. Против войны“? История с экс-депутатом Сергеем Медведевым коммунистов ничему не научила. Еще один тайный навальнист в их рядах?» — отметил собеседник. Секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова заявила, что она не следит за публикациями Гилева. «Но он точно не сторонник канала „Пермь 36,6“», — сказала Айтакова. Николай Гилев заявил, что в его посте нет ни слова о войне. «С чего вы взяли, что я поддерживаю штаб Навального*? В посте, насколько я помню, ни слова не было о войне, и, тем более, каких-либо призывов», — отметил Гилев. При этом пост после общения с URA.RU он удалил. *Штаб Навального признан в России экстремистской организацией. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Скриншот страницы VK «Депутат Пермской городской думы Гилев Николай» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Пермской гордумы Николай Гилев, выбранный по спискам КПРФ, вызвал недоумение в политэлитах, опубликовав на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» информацию из telegram-канала «Пермь 36,6». Этот канал связывают с бывшими сотрудниками пермского штаба Навального (Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов). Тем самым он вызвал подозрение в том, что симпатизирует радикальной оппозиции, считает источник в политтусовке. «Гилев опубликовал информацию из канала „Пермь 36,6“ с прямой ссылкой. При том, что публиковал он общественно-полезную информацию о незаконном складировании снега, пресс-релиз прокуратуры изначально. Почему нельзя было на прокуратуру сослаться, почему „Пермь 36,6. Против войны“? История с экс-депутатом Сергеем Медведевым коммунистов ничему не научила. Еще один тайный навальнист в их рядах?» — отметил собеседник. Секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова заявила, что она не следит за публикациями Гилева. «Но он точно не сторонник канала „Пермь 36,6“», — сказала Айтакова. Николай Гилев заявил, что в его посте нет ни слова о войне. «С чего вы взяли, что я поддерживаю штаб Навального*? В посте, насколько я помню, ни слова не было о войне, и, тем более, каких-либо призывов», — отметил Гилев. При этом пост после общения с URA.RU он удалил. *Штаб Навального признан в России экстремистской организацией. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.