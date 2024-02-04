04 февраля 2024

Мошенники разводят жителей с поддельного аккаунта главы Югорска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям пишут от имени главы Югорска и запугивают Фото:

Мошенники подделали аккаунт главы Югорска Алексея Харлова и от его имени разводят жителей. Об этом мэр сообщил в своем официальном tg-канале.

«Уважаемые жители! От моего имени в мессенджере Телеграм снова стали приходить фейковые сообщения. Пожалуйста, не отвечайте», — указано в посте.

Глава Югорска предупредил жителей, что если им будут поступать звонки от его имени, то необходимо обращаться в полицию. «Обращайтесь сразу в дежурную часть ОМВД по телефону 7-60-01. И будьте всегда бдительны! Сегодня мошенники используют разные технологии и вводят в заблуждение людей», — сказано в tg-канале главы Югорска.

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники завели в Telegram страницу от имени депутата думы ХМАО. Злоумышленники подделали аккаунт депутата думы ХМАО VII созыва Владислава Фоменко.

Фото:

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Мошенники подделали аккаунт главы Югорска Алексея Харлова и от его имени разводят жителей. Об этом мэр сообщил в своем официальном tg-канале. «Уважаемые жители! От моего имени в мессенджере Телеграм снова стали приходить фейковые сообщения. Пожалуйста, не отвечайте», — указано в посте. Глава Югорска предупредил жителей, что если им будут поступать звонки от его имени, то необходимо обращаться в полицию. «Обращайтесь сразу в дежурную часть ОМВД по телефону 7-60-01. И будьте всегда бдительны! Сегодня мошенники используют разные технологии и вводят в заблуждение людей», — сказано в tg-канале главы Югорска. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники завели в Telegram страницу от имени депутата думы ХМАО. Злоумышленники подделали аккаунт депутата думы ХМАО VII созыва Владислава Фоменко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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