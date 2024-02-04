Мошенники разводят жителей с поддельного аккаунта главы Югорска. Фото

05 февраля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Жителям пишут от имени главы Югорска и запугивают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мошенники подделали аккаунт главы Югорска Алексея Харлова и от его имени разводят жителей. Об этом мэр сообщил в своем официальном tg-канале. «Уважаемые жители! От моего имени в мессенджере Телеграм снова стали приходить фейковые сообщения. Пожалуйста, не отвечайте», — указано в посте. Глава Югорска предупредил жителей, что если им будут поступать звонки от его имени, то необходимо обращаться в полицию. «Обращайтесь сразу в дежурную часть ОМВД по телефону 7-60-01. И будьте всегда бдительны! Сегодня мошенники используют разные технологии и вводят в заблуждение людей», — сказано в tg-канале главы Югорска. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники завели в Telegram страницу от имени депутата думы ХМАО. Злоумышленники подделали аккаунт депутата думы ХМАО VII созыва Владислава Фоменко. Фото: tg-канал Алексея Харлова

Мошенники подделали аккаунт главы Югорска Алексея Харлова и от его имени разводят жителей. Об этом мэр сообщил в своем официальном tg-канале. «Уважаемые жители! От моего имени в мессенджере Телеграм снова стали приходить фейковые сообщения. Пожалуйста, не отвечайте», — указано в посте. Глава Югорска предупредил жителей, что если им будут поступать звонки от его имени, то необходимо обращаться в полицию. «Обращайтесь сразу в дежурную часть ОМВД по телефону 7-60-01. И будьте всегда бдительны! Сегодня мошенники используют разные технологии и вводят в заблуждение людей», — сказано в tg-канале главы Югорска. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники завели в Telegram страницу от имени депутата думы ХМАО. Злоумышленники подделали аккаунт депутата думы ХМАО VII созыва Владислава Фоменко.