Мошенники подделали аккаунт главы Югорска Алексея Харлова и от его имени разводят жителей. Об этом мэр сообщил в своем официальном tg-канале.
«Уважаемые жители! От моего имени в мессенджере Телеграм снова стали приходить фейковые сообщения. Пожалуйста, не отвечайте», — указано в посте.
Глава Югорска предупредил жителей, что если им будут поступать звонки от его имени, то необходимо обращаться в полицию. «Обращайтесь сразу в дежурную часть ОМВД по телефону 7-60-01. И будьте всегда бдительны! Сегодня мошенники используют разные технологии и вводят в заблуждение людей», — сказано в tg-канале главы Югорска.
Ранее URA.RU сообщало, что мошенники завели в Telegram страницу от имени депутата думы ХМАО. Злоумышленники подделали аккаунт депутата думы ХМАО VII созыва Владислава Фоменко.
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