Более 13 тысяч челябинцев запретили сделки с жильем без личного участия

08 февраля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Мера позволяет дополнительно защитить имущественные права граждан от мошенников Фото: Анна Майорова © URA.RU Более 13 тысяч жителей Челябинской области в 2023 году оформили запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия собственника. После внесения данной записи в ЕГРН, если кто-то обратиться в ведомство по доверенности, документы будут возвращены без рассмотрения, рассказала заместитель руководителя Управления росреестра по Челябинской области Ольга Силаева. «За 2023 год в управление росреестра по Челябинской области поступило более 13 тысяч заявлений о внесении в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя. После данной процедуры, если кто-то обратится за регистрацией прав, например, по доверенности, документы будут возвращены без рассмотрения. Исключением являются случаи, когда учет и регистрация проводятся на основании решения суда или требования судебного пристава-исполнителя», — сообщила Силаева. Заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области напомнила, правовой механизм защиты прав собственников и недвижимости был введен в 2013 году. Это возможность внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя. Данная процедура обеспечивает защиту имущественных прав граждан от мошенников, делая невозможной подделку электронной подписи и проведение незаконной онлайн-сделки. С 2022 года также заработала блокировка сделок с недвижимостью без личного участия собственника на портале госуслуг. Правда, услуга доступна только тем, кто получил усиленную квалифицированную электронную подпись. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 13 тысяч жителей Челябинской области в 2023 году оформили запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия собственника. После внесения данной записи в ЕГРН, если кто-то обратиться в ведомство по доверенности, документы будут возвращены без рассмотрения, рассказала заместитель руководителя Управления росреестра по Челябинской области Ольга Силаева. «За 2023 год в управление росреестра по Челябинской области поступило более 13 тысяч заявлений о внесении в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя. После данной процедуры, если кто-то обратится за регистрацией прав, например, по доверенности, документы будут возвращены без рассмотрения. Исключением являются случаи, когда учет и регистрация проводятся на основании решения суда или требования судебного пристава-исполнителя», — сообщила Силаева. Заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области напомнила, правовой механизм защиты прав собственников и недвижимости был введен в 2013 году. Это возможность внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя. Данная процедура обеспечивает защиту имущественных прав граждан от мошенников, делая невозможной подделку электронной подписи и проведение незаконной онлайн-сделки. С 2022 года также заработала блокировка сделок с недвижимостью без личного участия собственника на портале госуслуг. Правда, услуга доступна только тем, кто получил усиленную квалифицированную электронную подпись.