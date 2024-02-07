Более 13 тысяч челябинцев запретили сделки с жильем без личного участия

Более 13 тысяч жителей Челябинской области в 2023 году оформили запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия собственника. После внесения данной записи в ЕГРН, если кто-то обратиться в ведомство по доверенности, документы будут возвращены без рассмотрения, рассказала заместитель руководителя Управления росреестра по Челябинской области Ольга Силаева.
«За 2023 год в управление росреестра по Челябинской области поступило более 13 тысяч заявлений о внесении в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя. После данной процедуры, если кто-то обратится за регистрацией прав, например, по доверенности, документы будут возвращены без рассмотрения. Исключением являются случаи, когда учет и регистрация проводятся на основании решения суда или требования судебного пристава-исполнителя», — сообщила Силаева.
Заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области напомнила, правовой механизм защиты прав собственников и недвижимости был введен в 2013 году. Это возможность внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя. Данная процедура обеспечивает защиту имущественных прав граждан от мошенников, делая невозможной подделку электронной подписи и проведение незаконной онлайн-сделки.
С 2022 года также заработала блокировка сделок с недвижимостью без личного участия собственника на портале госуслуг. Правда, услуга доступна только тем, кто получил усиленную квалифицированную электронную подпись.
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