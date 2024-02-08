Пермские предприятия резко снизили прибыль

Пермьстат: за 10 месяцев 2023 года предприятия края снизили прибыль на 24,6%

За 10 месяцев 2023 года предприятия края получили 358 млрд рублей прибыли Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пермьстат опубликовал данные о финансовых результатах предприятий края за период с января по ноябрь 2023 года. За 10 месяцев коммерческие организации региона получили прибыль в 358,6 млрд рублей. Это на 24,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

«В целом по Пермскому краю 77,2% обследованных организаций завершили данный период с прибылью в объеме 358,6 млрд рублей. Это на 24,6% ниже уровня января — ноября 2022 года. Убыток нерентабельных организаций края уменьшился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 27,3%. Она составила 12,6 млрд рублей», — сообщается в исследовании Пермьстата.

Промышленные предприятия Пермского края зафиксировали прибыль в объеме 296 млрд рублей. Доля прибыльных компаний в этой отрасли за отчетный период составила 76%.