Производители коктейлей в РФ просят власти снизить акциз

09 февраля 2024 в 02:48 Размер текста - 17 +

Цена на напитки может подскочить на 123% Фото: Александр Мамаев © URA.RU Крупнейшие производители слабоалкогольных напитков — коктейлей джин-тоник, виски-кола обратились в Минфин. Они предложили регулятору не менять формулу расчета акциза, в противном случае есть угроза резкого скачка цен на продукцию. «Компании „Браво премиум“, „Мегапак“, „Перспектива“ предложили не менять формулу расчета акциза. Если этого не сделать, то коктейли Gin tonic, Sex on the beach, Hooch, Black Russian, U.Gin резко подорожают», — приводят «Известия» заявление производителей слабоалкогольных коктейлей. Согласно расчетам отрасли, средняя цена на напитки может подскочить на 123% — с 241 до 538 рублей. При этом эксперты издания считают, что под видом слабого спиртного сейчас продают воду с этиловым спиртом и ароматизаторами. И регулятор активно борется с так называемым «шмурдяком» — некачественной продукцией. Члены Совета Федерации осенью 2023 года одобрили законопроект, предусматривающий повышение ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции. Закон должен вступить в силу с 1 мая 2024 года, пишет RT.

Крупнейшие производители слабоалкогольных напитков — коктейлей джин-тоник, виски-кола обратились в Минфин. Они предложили регулятору не менять формулу расчета акциза, в противном случае есть угроза резкого скачка цен на продукцию. «Компании „Браво премиум“, „Мегапак“, „Перспектива“ предложили не менять формулу расчета акциза. Если этого не сделать, то коктейли Gin tonic, Sex on the beach, Hooch, Black Russian, U.Gin резко подорожают», — приводят «Известия» заявление производителей слабоалкогольных коктейлей. Согласно расчетам отрасли, средняя цена на напитки может подскочить на 123% — с 241 до 538 рублей. При этом эксперты издания считают, что под видом слабого спиртного сейчас продают воду с этиловым спиртом и ароматизаторами. И регулятор активно борется с так называемым «шмурдяком» — некачественной продукцией. Члены Совета Федерации осенью 2023 года одобрили законопроект, предусматривающий повышение ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции. Закон должен вступить в силу с 1 мая 2024 года, пишет RT.