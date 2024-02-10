Организатора незаконной акции в центре Екатеринбурга арестовали на восемь суток

11 февраля 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Ранее всех участников несогласованной акции доставили в УМВД Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Организатора незаконной публичной акции 10 февраля у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге, которую представили как акцию «жен мобилизованных», Альберта Якупова арестовали на восемь суток. Об этом рассказал адвокат Ильдар Садыков. «Суд арестовал на восемь суток Альберта Якупова, задержанного во время возложения цветов у памятника „Черный тюльпан“. Его привлекли к административной ответственности за организацию несогласованного пикета», — передает слова Садыкова портал 66.RU. Юрист уточнил, что по этой статье мужчине грозило 10 суток ареста. Полиция посчитала Якупова организатором несогласованной акции потому, что он сообщил дату, время и место возложения цветов в нескольких telegram-каналах. Днем 10 февраля двух активисток «Молодежного „Яблока“» (эта неофициальная организация через свой telegram-канал заявляла, что пикет — акция «жен мобилизованных») и трех других участников доставили в УМВД, где составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». После составление протоколов их отпустили. В министерстве общественной безопасности региона URA.RU говорили, что не получали уведомления об акции и не согласовывали ее. По данным агентства, силовики посчитали этот пикет провокацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организатора незаконной публичной акции 10 февраля у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге, которую представили как акцию «жен мобилизованных», Альберта Якупова арестовали на восемь суток. Об этом рассказал адвокат Ильдар Садыков. «Суд арестовал на восемь суток Альберта Якупова, задержанного во время возложения цветов у памятника „Черный тюльпан“. Его привлекли к административной ответственности за организацию несогласованного пикета», — передает слова Садыкова портал 66.RU. Юрист уточнил, что по этой статье мужчине грозило 10 суток ареста. Полиция посчитала Якупова организатором несогласованной акции потому, что он сообщил дату, время и место возложения цветов в нескольких telegram-каналах. Днем 10 февраля двух активисток «Молодежного „Яблока“» (эта неофициальная организация через свой telegram-канал заявляла, что пикет — акция «жен мобилизованных») и трех других участников доставили в УМВД, где составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». После составление протоколов их отпустили. В министерстве общественной безопасности региона URA.RU говорили, что не получали уведомления об акции и не согласовывали ее. По данным агентства, силовики посчитали этот пикет провокацией.