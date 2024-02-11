11 февраля 2024

Стало известно, чем займется кандидат в президенты Харитонов в Екатеринбурге

Кандидат в президенты Харитонов в Екатеринбурге посетит Музей пионерии и завод
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь выборов -2021. Москва, харитонов николай
Николай Харитонов прилетит в Екатеринбург 14 февраля Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Как и анонсировало URA.RU, Екатеринбург 14 и 15 февраля посетит Николай Харитонов, кандидат в президенты от КПРФ. В программе визита — поход в Музей пионерии, возложение цветов к стеле трудовой славы, встреча с избирателями и посещение Уральского завода гражданской авиации. Об этом URA.RU рассказали в свердловском обкоме КПРФ.

В уральской столице политик приземлится в 14:20 14 февраля и сразу отправится в Музей пионерии на ЖБИ, там же примет участие в уроке «Знамя нашей Победы». После этого Николай Харитонов возложит цветы к памятнику «Трудовому Уралу» возле ККТ «Космос» и поучаствует в передаче гуманитарного груза бойцам на СВО. А вечером встретится с избирателями в здании бывшего кинотеатра «Салют» на Толмачева. 15 февраля кандидат отправится на Уральский завод гражданской авиации, где планирует пообщаться с коллективом.

Николай Харитонов — один из четырех кандидатов на пост президента. Он баллотируется от КПРФ, является депутатом Госдумы.

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Как и анонсировало URA.RU, Екатеринбург 14 и 15 февраля посетит Николай Харитонов, кандидат в президенты от КПРФ. В программе визита — поход в Музей пионерии, возложение цветов к стеле трудовой славы, встреча с избирателями и посещение Уральского завода гражданской авиации. Об этом URA.RU рассказали в свердловском обкоме КПРФ. В уральской столице политик приземлится в 14:20 14 февраля и сразу отправится в Музей пионерии на ЖБИ, там же примет участие в уроке «Знамя нашей Победы». После этого Николай Харитонов возложит цветы к памятнику «Трудовому Уралу» возле ККТ «Космос» и поучаствует в передаче гуманитарного груза бойцам на СВО. А вечером встретится с избирателями в здании бывшего кинотеатра «Салют» на Толмачева. 15 февраля кандидат отправится на Уральский завод гражданской авиации, где планирует пообщаться с коллективом. Николай Харитонов — один из четырех кандидатов на пост президента. Он баллотируется от КПРФ, является депутатом Госдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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