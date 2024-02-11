11 февраля 2024

Пермские мастера построили спецавтомобиль для СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль "Сорвиголова" на Уктусе. Екатеринбург, внедорожник, бездорожье, баг
Машина призвана помочь бойцам спецоперации (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми конструкторы построили автомобиль, который специально предназначен для участников СВО. Машина облегчена, имеет большой грузовой отсек и полный привод. О разработке рассказали авторы telegram-канала «Прикамские витязи».

«У пермских мастеров путем проб и ошибок получилось сконструировать неплохой автомобиль для нужд СВО. Автомобиль максимально упрощен. Масса всего 900 кг. Вместительный грузовой отсек. Полный привод. 16-клапанный 90-сильный двигатель. Тихий выхлоп», — описывается машина в сообщении.

Автомобиль его создатели еще будут дорабатывать. Для этого они готовы консультироваться со специалистами и участниками спецоперации.

Машина еще дорабатывается
Машина еще дорабатывается

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В Перми конструкторы построили автомобиль, который специально предназначен для участников СВО. Машина облегчена, имеет большой грузовой отсек и полный привод. О разработке рассказали авторы telegram-канала «Прикамские витязи». «У пермских мастеров путем проб и ошибок получилось сконструировать неплохой автомобиль для нужд СВО. Автомобиль максимально упрощен. Масса всего 900 кг. Вместительный грузовой отсек. Полный привод. 16-клапанный 90-сильный двигатель. Тихий выхлоп», — описывается машина в сообщении. Автомобиль его создатели еще будут дорабатывать. Для этого они готовы консультироваться со специалистами и участниками спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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