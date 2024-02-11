В Перми конструкторы построили автомобиль, который специально предназначен для участников СВО. Машина облегчена, имеет большой грузовой отсек и полный привод. О разработке рассказали авторы telegram-канала «Прикамские витязи».
«У пермских мастеров путем проб и ошибок получилось сконструировать неплохой автомобиль для нужд СВО. Автомобиль максимально упрощен. Масса всего 900 кг. Вместительный грузовой отсек. Полный привод. 16-клапанный 90-сильный двигатель. Тихий выхлоп», — описывается машина в сообщении.
Автомобиль его создатели еще будут дорабатывать. Для этого они готовы консультироваться со специалистами и участниками спецоперации.
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