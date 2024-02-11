Пермские мастера построили спецавтомобиль для СВО. Фото, видео

12 февраля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Машина призвана помочь бойцам спецоперации (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми конструкторы построили автомобиль, который специально предназначен для участников СВО. Машина облегчена, имеет большой грузовой отсек и полный привод. О разработке рассказали авторы telegram-канала «Прикамские витязи». «У пермских мастеров путем проб и ошибок получилось сконструировать неплохой автомобиль для нужд СВО. Автомобиль максимально упрощен. Масса всего 900 кг. Вместительный грузовой отсек. Полный привод. 16-клапанный 90-сильный двигатель. Тихий выхлоп», — описывается машина в сообщении. Автомобиль его создатели еще будут дорабатывать. Для этого они готовы консультироваться со специалистами и участниками спецоперации. Машина еще дорабатывается ТГ-канал «Прикамские витязи» https://t.me/prikamskie

В Перми конструкторы построили автомобиль, который специально предназначен для участников СВО. Машина облегчена, имеет большой грузовой отсек и полный привод. О разработке рассказали авторы telegram-канала «Прикамские витязи». «У пермских мастеров путем проб и ошибок получилось сконструировать неплохой автомобиль для нужд СВО. Автомобиль максимально упрощен. Масса всего 900 кг. Вместительный грузовой отсек. Полный привод. 16-клапанный 90-сильный двигатель. Тихий выхлоп», — описывается машина в сообщении. Автомобиль его создатели еще будут дорабатывать. Для этого они готовы консультироваться со специалистами и участниками спецоперации.