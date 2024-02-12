Пермская больница уволила медбрата после ухода за больной дочерью

12 февраля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Медбрат обратился в суд после увольнения из больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми медбрат больницы имени Граля восстановился в должности после судебных тяжб со своим работодателем. Мужчину уволили в связи с длительной отлучкой с рабочего места: после отпуска он вынужденно продлил срок отдыха, а затем не смог выйти на работу, поскольку ухаживал за дочерью, которая получила травму. Больница расторгла с медбратом трудовой договор по обоюдному согласию сторон, но пермяк утверждал, что подписал документ под давлением. Об этом говорится на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Мужчина утверждал, что документ подписал под давлением, так как альтернативой было увольнение по статье с негативной характеристикой. Суд не нашел доказательств того, что трудовые отношения были прекращены по обоюдному согласию работника и нанимателя. Суд установил, что у истца не было достаточно времени и возможности для принятия обдуманного и взвешенного решения о прекращении трудовых обязательств», — говорится на сайте ведомства. Процесс восстановления медбрата на работе проконтролировали судебные приставы. Они предупредили руководство больницы об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда. «По требованию судебного пристава в кратчайшие сроки в районное подразделение ведомства поступили документы, подтверждающие исполнение решения суда», — отмечается на сайте ГУФССП по Прикамью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми медбрат больницы имени Граля восстановился в должности после судебных тяжб со своим работодателем. Мужчину уволили в связи с длительной отлучкой с рабочего места: после отпуска он вынужденно продлил срок отдыха, а затем не смог выйти на работу, поскольку ухаживал за дочерью, которая получила травму. Больница расторгла с медбратом трудовой договор по обоюдному согласию сторон, но пермяк утверждал, что подписал документ под давлением. Об этом говорится на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Мужчина утверждал, что документ подписал под давлением, так как альтернативой было увольнение по статье с негативной характеристикой. Суд не нашел доказательств того, что трудовые отношения были прекращены по обоюдному согласию работника и нанимателя. Суд установил, что у истца не было достаточно времени и возможности для принятия обдуманного и взвешенного решения о прекращении трудовых обязательств», — говорится на сайте ведомства. Процесс восстановления медбрата на работе проконтролировали судебные приставы. Они предупредили руководство больницы об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда. «По требованию судебного пристава в кратчайшие сроки в районное подразделение ведомства поступили документы, подтверждающие исполнение решения суда», — отмечается на сайте ГУФССП по Прикамью.