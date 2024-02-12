В ХМАО выступят рок-звезды группы The Hatters

12 февраля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Группа The Hatters выступит весной с концертом в Сургуте Фото: Размик Закарян © URA.RU Группа The Hatters, клип которой снимал сербский режиссер Эмир Кустурица, приедет с концертом в Сургут. Рок-звезды выступят на сцене городского клуба весной. Информация об этом размещена на сервисе по продаже билетов.



«„Шляпники“, что означает название группы в переводе с английского, — поп-рок группа родом из Санкт-Петербурга. Артисты начинали свой творческий путь выступлениями в местных барах, а в 2016 году выложили в сеть сингл Russian Style», — говорится в афише. На момент публикации больше половины билетов на концерт еще остаются в продаже.



Группа The Hatters приезжала в ХМАО в 2022 году, когда в Ханты-Мансийске проходил молодежный форум «Утро». Музыканты выступили на закрытии мероприятия. Солист группы Юрий Музыченко сделал в городе памятную татуировку.

Группа The Hatters, клип которой снимал сербский режиссер Эмир Кустурица, приедет с концертом в Сургут. Рок-звезды выступят на сцене городского клуба весной. Информация об этом размещена на сервисе по продаже билетов. «„Шляпники“, что означает название группы в переводе с английского, — поп-рок группа родом из Санкт-Петербурга. Артисты начинали свой творческий путь выступлениями в местных барах, а в 2016 году выложили в сеть сингл Russian Style», — говорится в афише. На момент публикации больше половины билетов на концерт еще остаются в продаже. Группа The Hatters приезжала в ХМАО в 2022 году, когда в Ханты-Мансийске проходил молодежный форум «Утро». Музыканты выступили на закрытии мероприятия. Солист группы Юрий Музыченко сделал в городе памятную татуировку.