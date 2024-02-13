Пермяки с нетерпением ждали открытия заведения с интригующим названием в космо-стиле
Под вывеской «департамента по депортации инопланетян» в Перми скрывался цветочный магазин. Открытие заведения прошло 13 февраля, пояснили горожане.
«На месте „департамента по депортации инопланетян“ открылся магазин цветов. Он работает в круглосуточном режиме», — пермяков цитирует telegram-канал «Большая Пермь».
В начале февраля на здании по улице Революции, 7 была замечена вывеска с анонсом открытия необычного департамента. Ранее на этом месте располагался магазин разливных напитков.
Магазин ориентирован на розничную и оптовую продажу цветов
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