13 февраля 2024

Пермяки выяснили, что скрывалось под вывеской ведомства по депортации пришельцев. Фото

На месте «департамента депортации инопланетян» в Перми открылся магазин цветов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль Лица улиц в парке Маяковского. Екатеринбург, нло, пришельцы, инопланетянин, инопланетяне, уфология, пришелец
Пермяки с нетерпением ждали открытия заведения с интригующим названием в космо-стиле Фото:

Под вывеской «департамента по депортации инопланетян» в Перми скрывался цветочный магазин. Открытие заведения прошло 13 февраля, пояснили горожане.

«На месте „департамента по депортации инопланетян“ открылся магазин цветов. Он работает в круглосуточном режиме», — пермяков цитирует telegram-канал «Большая Пермь».

В начале февраля на здании по улице Революции, 7 была замечена вывеска с анонсом открытия необычного департамента. Ранее на этом месте располагался магазин разливных напитков.

Магазин ориентирован на розничную и оптовую продажу цветов
Магазин ориентирован на розничную и оптовую продажу цветов
Фото:

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под вывеской «департамента по депортации инопланетян» в Перми скрывался цветочный магазин. Открытие заведения прошло 13 февраля, пояснили горожане. «На месте „департамента по депортации инопланетян“ открылся магазин цветов. Он работает в круглосуточном режиме», — пермяков цитирует telegram-канал «Большая Пермь». В начале февраля на здании по улице Революции, 7 была замечена вывеска с анонсом открытия необычного департамента. Ранее на этом месте располагался магазин разливных напитков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...