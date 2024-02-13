Пермяки выяснили, что скрывалось под вывеской ведомства по депортации пришельцев. Фото

На месте «департамента депортации инопланетян» в Перми открылся магазин цветов

14 февраля 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Пермяки с нетерпением ждали открытия заведения с интригующим названием в космо-стиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под вывеской «департамента по депортации инопланетян» в Перми скрывался цветочный магазин. Открытие заведения прошло 13 февраля, пояснили горожане. «На месте „департамента по депортации инопланетян“ открылся магазин цветов. Он работает в круглосуточном режиме», — пермяков цитирует telegram-канал «Большая Пермь». В начале февраля на здании по улице Революции, 7 была замечена вывеска с анонсом открытия необычного департамента. Ранее на этом месте располагался магазин разливных напитков. Магазин ориентирован на розничную и оптовую продажу цветов Фото: telegram-канал «Большая Пермь», https://t.me/Bolshaya_P/25216?single

Под вывеской «департамента по депортации инопланетян» в Перми скрывался цветочный магазин. Открытие заведения прошло 13 февраля, пояснили горожане. «На месте „департамента по депортации инопланетян“ открылся магазин цветов. Он работает в круглосуточном режиме», — пермяков цитирует telegram-канал «Большая Пермь». В начале февраля на здании по улице Революции, 7 была замечена вывеска с анонсом открытия необычного департамента. Ранее на этом месте располагался магазин разливных напитков.