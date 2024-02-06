06 февраля 2024

В Перми откроется «департамент по депортации инопланетян». Фото

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Фестиваль Лица улиц в парке Маяковского. Екатеринбург, нло, пришельцы, инопланетянин, инопланетяне, уфология, пришелец
Открытие «департамента» запланировано на 13 февраля Фото:

В Свердловском районе Перми 13 февраля откроется «департамент по депортации инопланетян». Такая вывеска появилась на одном из бывших магазинов в многоквартирном доме. Фотографию необычного анонса прислал в редакцию читатель URA.RU.

«Увидел, что у нас открывается „департамент по депортации инопланетян“. Не знаю, что там будет на самом деле, но идея шикарная для открытия чего-то нового в Перми. Правда, я бы еще рептилоидов добавил», — рассказал читатель агентства.

По словам местных жителей, ранее на месте «департамента» работал магазин разливных напитков. Не так давно он закрылся.

Открытие состоится 13 февраля
Открытие состоится 13 февраля

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В Свердловском районе Перми 13 февраля откроется «департамент по депортации инопланетян». Такая вывеска появилась на одном из бывших магазинов в многоквартирном доме. Фотографию необычного анонса прислал в редакцию читатель URA.RU. «Увидел, что у нас открывается „департамент по депортации инопланетян“. Не знаю, что там будет на самом деле, но идея шикарная для открытия чего-то нового в Перми. Правда, я бы еще рептилоидов добавил», — рассказал читатель агентства. По словам местных жителей, ранее на месте «департамента» работал магазин разливных напитков. Не так давно он закрылся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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