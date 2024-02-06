В Перми откроется «департамент по депортации инопланетян». Фото

07 февраля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Открытие «департамента» запланировано на 13 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловском районе Перми 13 февраля откроется «департамент по депортации инопланетян». Такая вывеска появилась на одном из бывших магазинов в многоквартирном доме. Фотографию необычного анонса прислал в редакцию читатель URA.RU. «Увидел, что у нас открывается „департамент по депортации инопланетян“. Не знаю, что там будет на самом деле, но идея шикарная для открытия чего-то нового в Перми. Правда, я бы еще рептилоидов добавил», — рассказал читатель агентства. По словам местных жителей, ранее на месте «департамента» работал магазин разливных напитков. Не так давно он закрылся. Открытие состоится 13 февраля Читатель URA.RU

В Свердловском районе Перми 13 февраля откроется «департамент по депортации инопланетян». Такая вывеска появилась на одном из бывших магазинов в многоквартирном доме. Фотографию необычного анонса прислал в редакцию читатель URA.RU. «Увидел, что у нас открывается „департамент по депортации инопланетян“. Не знаю, что там будет на самом деле, но идея шикарная для открытия чего-то нового в Перми. Правда, я бы еще рептилоидов добавил», — рассказал читатель агентства. По словам местных жителей, ранее на месте «департамента» работал магазин разливных напитков. Не так давно он закрылся.