Пермские рыбаки собирают для бойцов СВО открытки к 23 февраля. Видео

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, ахмат, солдат, z войска, литера z, сво, кадыровцы
Поздравления отправятся к бойцам СВО вместе с машиной, которою им передадут Фото:
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Рыбаки из Пермского края призывают горожан присоединиться к поздравлениям бойцов СВО с 23 февраля. Они доставят открытки вместе с автомобилем, который в ближайшем будущем повезут на фронт. Видеозапись и пост с обращением была опубликована в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас много писем и открыток с Днем защитника Отечества от детей! Открытки обязательно направятся бойцам. Предлагаем остальным тоже поучаствовать в акции и нарисовать поздравления нашим бойцам на передовой. Также возьмем любую помощь и отправим с машиной», — говорится в сообществе.

Авторы уточняют, что они уже купили автомобиль, который отправиться в зону СВО. Сейчас он отправлен в сервис для покраски в цвет хаки. Открытки и письма можно принести в рыболовный магазин Leader Fish по адресу Шоссе Космонавтов, 86.

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Рыбаки из Пермского края призывают горожан присоединиться к поздравлениям бойцов СВО с 23 февраля. Они доставят открытки вместе с автомобилем, который в ближайшем будущем повезут на фронт. Видеозапись и пост с обращением была опубликована в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «У нас много писем и открыток с Днем защитника Отечества от детей! Открытки обязательно направятся бойцам. Предлагаем остальным тоже поучаствовать в акции и нарисовать поздравления нашим бойцам на передовой. Также возьмем любую помощь и отправим с машиной», — говорится в сообществе. Авторы уточняют, что они уже купили автомобиль, который отправиться в зону СВО. Сейчас он отправлен в сервис для покраски в цвет хаки. Открытки и письма можно принести в рыболовный магазин Leader Fish по адресу Шоссе Космонавтов, 86.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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