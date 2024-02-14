Поздравления отправятся к бойцам СВО вместе с машиной, которою им передадут Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Рыбаки из Пермского края призывают горожан присоединиться к поздравлениям бойцов СВО с 23 февраля. Они доставят открытки вместе с автомобилем, который в ближайшем будущем повезут на фронт. Видеозапись и пост с обращением была опубликована в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас много писем и открыток с Днем защитника Отечества от детей! Открытки обязательно направятся бойцам. Предлагаем остальным тоже поучаствовать в акции и нарисовать поздравления нашим бойцам на передовой. Также возьмем любую помощь и отправим с машиной», — говорится в сообществе.

Авторы уточняют, что они уже купили автомобиль, который отправиться в зону СВО. Сейчас он отправлен в сервис для покраски в цвет хаки. Открытки и письма можно принести в рыболовный магазин Leader Fish по адресу Шоссе Космонавтов, 86.