В аэропорту Кольцово задержали несколько лайнеров

В аэропорту были задержаны самолеты Utair
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет двух лайнеров — в Уфу и Сургут. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Рейс Екатеринбург-Уфа задерживается до 19 часов. Борт в Сургут вылетит ночью, 15 февраля», — пишет ведомство в telegram-канале. Все лайнеры принадлежат авиакомпании Utair.
Причина задержки указанных рейсов — позднее прибытие воздушных судов. Транспортные прокуроры оказывают необходимую помощь пассажирам.
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