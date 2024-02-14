В аэропорту Кольцово задержали несколько лайнеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт "Кольцово". Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, кольцово, зима
В аэропорту были задержаны самолеты Utair Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет двух лайнеров — в Уфу и Сургут. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Рейс Екатеринбург-Уфа задерживается до 19 часов. Борт в Сургут вылетит ночью, 15 февраля», — пишет ведомство в telegram-канале. Все лайнеры принадлежат авиакомпании Utair.

Причина задержки указанных рейсов — позднее прибытие воздушных судов. Транспортные прокуроры оказывают необходимую помощь пассажирам.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет двух лайнеров — в Уфу и Сургут. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Рейс Екатеринбург-Уфа задерживается до 19 часов. Борт в Сургут вылетит ночью, 15 февраля», — пишет ведомство в telegram-канале. Все лайнеры принадлежат авиакомпании Utair. Причина задержки указанных рейсов — позднее прибытие воздушных судов. Транспортные прокуроры оказывают необходимую помощь пассажирам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...