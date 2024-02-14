Пробка растянулась на несколько километров
В Перми на шоссе Космонавтов огромная пробка из-за того, что на дороге столкнулись иномарка и автомобиль такси. Фотографии с места ДТП опубликованы в telegram-канале «Большая Пермь».
«У „Планеты“ ДТП с участием „Яндекс“ такси. Все шоссе Космонавтов стоит в огромной пробке, а на место аварии прибыла реанимация», — говорится в сообщении.
На месте аварии стоит реанимационный автомобиль. По данным городского департамента транспорта, общественный транспорт из-за пробки отстает от графика до получаса. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Пермскому краю.
Автомобиль такси врезался в иномарку
Пробка на шоссе Космонавтов
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