В Перми на шоссе Космонавтов пробка из-за аварии с такси. Фото

15 февраля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Пробка растянулась на несколько километров Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми на шоссе Космонавтов огромная пробка из-за того, что на дороге столкнулись иномарка и автомобиль такси. Фотографии с места ДТП опубликованы в telegram-канале «Большая Пермь». «У „Планеты“ ДТП с участием „Яндекс“ такси. Все шоссе Космонавтов стоит в огромной пробке, а на место аварии прибыла реанимация», — говорится в сообщении. На месте аварии стоит реанимационный автомобиль. По данным городского департамента транспорта, общественный транспорт из-за пробки отстает от графика до получаса. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Пермскому краю. Автомобиль такси врезался в иномарку Telegram-канал «Большая Пермь» Пробка на шоссе Космонавтов Telegram-канал «Большая Пермь»

В Перми на шоссе Космонавтов огромная пробка из-за того, что на дороге столкнулись иномарка и автомобиль такси. Фотографии с места ДТП опубликованы в telegram-канале «Большая Пермь». «У „Планеты“ ДТП с участием „Яндекс“ такси. Все шоссе Космонавтов стоит в огромной пробке, а на место аварии прибыла реанимация», — говорится в сообщении. На месте аварии стоит реанимационный автомобиль. По данным городского департамента транспорта, общественный транспорт из-за пробки отстает от графика до получаса. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Пермскому краю.