14 февраля 2024

В Перми на шоссе Космонавтов пробка из-за аварии с такси. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пробка, зима, проезжая часть, автомобильное движение, парковка, автомобильный поток
Пробка растянулась на несколько километров Фото:

В Перми на шоссе Космонавтов огромная пробка из-за того, что на дороге столкнулись иномарка и автомобиль такси. Фотографии с места ДТП опубликованы в telegram-канале «Большая Пермь».

«У „Планеты“ ДТП с участием „Яндекс“ такси. Все шоссе Космонавтов стоит в огромной пробке, а на место аварии прибыла реанимация», — говорится в сообщении.

На месте аварии стоит реанимационный автомобиль. По данным городского департамента транспорта, общественный транспорт из-за пробки отстает от графика до получаса. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Пермскому краю.

Автомобиль такси врезался в иномарку
Автомобиль такси врезался в иномарку
Пробка на шоссе Космонавтов
Пробка на шоссе Космонавтов

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В Перми на шоссе Космонавтов огромная пробка из-за того, что на дороге столкнулись иномарка и автомобиль такси. Фотографии с места ДТП опубликованы в telegram-канале «Большая Пермь». «У „Планеты“ ДТП с участием „Яндекс“ такси. Все шоссе Космонавтов стоит в огромной пробке, а на место аварии прибыла реанимация», — говорится в сообщении. На месте аварии стоит реанимационный автомобиль. По данным городского департамента транспорта, общественный транспорт из-за пробки отстает от графика до получаса. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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