Сергей Безруков озвучил мультфильм аниматоров из ХМАО. Видео

15 февраля 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Сергей Безруков озвучил мультфильм «Кукушка», который создали аниматоры из ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский актер театра и кино Сергей Безруков озвучил мультфильм «Кукушка», который создали аниматоры из Ханты-Мансийска. Артист стал голосом рассказчика истории про мать, которая превратилась в птицу и улетела от своих детей. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО в своем telegram-канале.



«Мультфильм „Кукушка“ создан по мотивам ненецкой народной сказки. В его создании приняли участие педагоги и воспитанники инклюзивной творческой лаборатории и учащиеся школы креативных индустрий окружного Дома народного творчества. Народный артист России Сергей Безруков стал главным рассказчиком этой истории», — говорится в сообщении.



По сюжету мультфильма у главной героини было четверо непослушных детей. От тяжелой работы мать заболела, но дети не принесли ей даже воды. Тогда она обернулась кукушкой и покинула свою семью.





Российский актер театра и кино Сергей Безруков озвучил мультфильм «Кукушка», который создали аниматоры из Ханты-Мансийска. Артист стал голосом рассказчика истории про мать, которая превратилась в птицу и улетела от своих детей. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО в своем telegram-канале. «Мультфильм „Кукушка“ создан по мотивам ненецкой народной сказки. В его создании приняли участие педагоги и воспитанники инклюзивной творческой лаборатории и учащиеся школы креативных индустрий окружного Дома народного творчества. Народный артист России Сергей Безруков стал главным рассказчиком этой истории», — говорится в сообщении. По сюжету мультфильма у главной героини было четверо непослушных детей. От тяжелой работы мать заболела, но дети не принесли ей даже воды. Тогда она обернулась кукушкой и покинула свою семью.