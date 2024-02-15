Российский актер театра и кино Сергей Безруков озвучил мультфильм «Кукушка», который создали аниматоры из Ханты-Мансийска. Артист стал голосом рассказчика истории про мать, которая превратилась в птицу и улетела от своих детей. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО в своем telegram-канале.
«Мультфильм „Кукушка“ создан по мотивам ненецкой народной сказки. В его создании приняли участие педагоги и воспитанники инклюзивной творческой лаборатории и учащиеся школы креативных индустрий окружного Дома народного творчества. Народный артист России Сергей Безруков стал главным рассказчиком этой истории», — говорится в сообщении.
По сюжету мультфильма у главной героини было четверо непослушных детей. От тяжелой работы мать заболела, но дети не принесли ей даже воды. Тогда она обернулась кукушкой и покинула свою семью.
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