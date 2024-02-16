У 25 троллейбуса будет новый временный маршрут Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске с 17 февраля по 13 марта в связи с модернизации контактной сети поменяется маршрут 25-того троллейбуса. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Следующий этап модернизации контактной сети начнется 17 февраля, и предварительно продлится до 5 утра 13 марта на двух участках: Новороссийская от Гагарина до Машиностроителей, Машиностроителей от Копейского шоссе до Новороссийской», — говорится в сообщении telegram-канала «Челябинский общественный транспорт»

Также сообщается, что Троллейбус номер 25 будет направлен по маршруту: ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — кольцо «Смолино». Дорожники также сообщают, что троллейбус 10 вернулся на привычный маршрут.