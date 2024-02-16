16 февраля 2024

В Челябинске троллейбусы пойдут по новому маршруту. Скрин

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У 25 троллейбуса будет новый временный маршрут Фото:

В Челябинске с 17 февраля по 13 марта в связи с модернизации контактной сети поменяется маршрут 25-того троллейбуса. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Следующий этап модернизации контактной сети начнется 17 февраля, и предварительно продлится до 5 утра 13 марта на двух участках: Новороссийская от Гагарина до Машиностроителей, Машиностроителей от Копейского шоссе до Новороссийской», — говорится в сообщении telegram-канала «Челябинский общественный транспорт»

Также сообщается, что Троллейбус номер 25 будет направлен по маршруту: ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — кольцо «Смолино». Дорожники также сообщают, что троллейбус 10 вернулся на привычный маршрут.

Схема движения троллейбусов по состоянию на 17 февраля 2024 г, с учетом закрытых участков
Схема движения троллейбусов по состоянию на 17 февраля 2024 г, с учетом закрытых участков

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В Челябинске с 17 февраля по 13 марта в связи с модернизации контактной сети поменяется маршрут 25-того троллейбуса. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Следующий этап модернизации контактной сети начнется 17 февраля, и предварительно продлится до 5 утра 13 марта на двух участках: Новороссийская от Гагарина до Машиностроителей, Машиностроителей от Копейского шоссе до Новороссийской», — говорится в сообщении telegram-канала «Челябинский общественный транспорт» Также сообщается, что Троллейбус номер 25 будет направлен по маршруту: ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — кольцо «Смолино». Дорожники также сообщают, что троллейбус 10 вернулся на привычный маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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