В мире Европа Президент Литвы: санкции ЕС против России действуют неэффективно 18 февраля 2024 в 03:02 Размер текста - 17 + Санкции ЕС оказали временно воздействие, считает Науседа Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции в отношении России, применяемые Евросоюзом, действуют неэффективно. Об этом заявил поделился президент Литвы Гитанас Науседа ходе Мюнхенской конференции по безопасности. «Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику», — цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство BNS. Науседа заявил, что пришел к таким выводам, опираясь на макроэкономические показатели РФ. По его мнению, чтобы изменить ситуация необходимо устранить механизмы обхода санкции Россией. Евросоюз готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничения будут направлен на борьбу с обходом санкций Россией через использование третьих стран. Санкции в отношении России, применяемые Евросоюзом, действуют неэффективно. Об этом заявил поделился президент Литвы Гитанас Науседа ходе Мюнхенской конференции по безопасности. «Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное, неэффективное воздействие на российскую экономику», — цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство BNS. Науседа заявил, что пришел к таким выводам, опираясь на макроэкономические показатели РФ. По его мнению, чтобы изменить ситуация необходимо устранить механизмы обхода санкции Россией. Евросоюз готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничения будут направлен на борьбу с обходом санкций Россией через использование третьих стран. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям