В ЕС придумали, как наказать Россию

Фон дер Ляйен: 13-й пакет санкций будет направлен против обхода санкций ЕС
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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен,  stock
Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС ведет жесткий разговор с третьими странами Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новый 13-й пакет антироссийских санкций ЕС будет направлен на борьбу с обходом санкций через использование третьих стран. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведем с этими странами жесткий разговор, накладываем санкции на их компании», — заявила Урсула на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, на это будет рассчитан 13-й пакет санкций.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии прокуратура проводит расследование по подозрению обхода антироссийских санкций. ЕС также может наложить первые санкции на Китай из-за поддержки России.

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Новый 13-й пакет антироссийских санкций ЕС будет направлен на борьбу с обходом санкций через использование третьих стран. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведем с этими странами жесткий разговор, накладываем санкции на их компании», — заявила Урсула на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, на это будет рассчитан 13-й пакет санкций. Ранее сообщалось, что в Швейцарии прокуратура проводит расследование по подозрению обхода антироссийских санкций. ЕС также может наложить первые санкции на Китай из-за поддержки России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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