В ЕС придумали, как наказать Россию

Фон дер Ляйен: 13-й пакет санкций будет направлен против обхода санкций ЕС

17 февраля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС ведет жесткий разговор с третьими странами Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новый 13-й пакет антироссийских санкций ЕС будет направлен на борьбу с обходом санкций через использование третьих стран. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведем с этими странами жесткий разговор, накладываем санкции на их компании», — заявила Урсула на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, на это будет рассчитан 13-й пакет санкций. Ранее сообщалось, что в Швейцарии прокуратура проводит расследование по подозрению обхода антироссийских санкций. ЕС также может наложить первые санкции на Китай из-за поддержки России.

Новый 13-й пакет антироссийских санкций ЕС будет направлен на борьбу с обходом санкций через использование третьих стран. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведем с этими странами жесткий разговор, накладываем санкции на их компании», — заявила Урсула на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, на это будет рассчитан 13-й пакет санкций. Ранее сообщалось, что в Швейцарии прокуратура проводит расследование по подозрению обхода антироссийских санкций. ЕС также может наложить первые санкции на Китай из-за поддержки России.