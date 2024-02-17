В ЕС придумали, как наказать Россию

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС ведет жесткий разговор с третьими странами
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Новый 13-й пакет антироссийских санкций ЕС будет направлен на борьбу с обходом санкций через использование третьих стран. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведем с этими странами жесткий разговор, накладываем санкции на их компании», — заявила Урсула на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, на это будет рассчитан 13-й пакет санкций.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии прокуратура проводит расследование по подозрению обхода антироссийских санкций. ЕС также может наложить первые санкции на Китай из-за поддержки России.
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