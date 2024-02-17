Назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ было преступлением против страны со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это [назначение Сырского] преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?» — задался вопросом Соскин в своем youtube-канале. Он подчеркнул, что Сырский и новый глава Генштаба, которого назвал «пареньком», «не тянут». Также Соскин считает, что все заявления Зеленского о будущих победах Киева — пустые разговоры. Поскольку Запад не оказывает Украине поддержки.
Первым значимым решением Сырского на посту главкома ВСУ стала сдача Авдеевки. По его словам, это якобы связано со стабилизацией обстановки и удержанием занимаемых позиций. Часть военнослужащих сдалась ВС РФ, которые заняли и удерживают территорию. Российские военкоры поздравили армию России с победой, а западные СМИ пишут, что взятие Авдеевки под контроль российских военных приведет РФ к победе.
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