В Киеве назвали преступлением Зеленского назначение Сырского

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский совершил преступление, назначив Сырского

18 февраля 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский совершил преступление, назначив Сырского главкомом ВСУ, уверен Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ было преступлением против страны со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Новость по теме ВСУ полностью сдали Авдеевку: главное о продвижении ВС РФ за ночь «Это [назначение Сырского] преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?» — задался вопросом Соскин в своем youtube-канале. Он подчеркнул, что Сырский и новый глава Генштаба, которого назвал «пареньком», «не тянут». Также Соскин считает, что все заявления Зеленского о будущих победах Киева — пустые разговоры. Поскольку Запад не оказывает Украине поддержки. Первым значимым решением Сырского на посту главкома ВСУ стала сдача Авдеевки. По его словам, это якобы связано со стабилизацией обстановки и удержанием занимаемых позиций. Часть военнослужащих сдалась ВС РФ, которые заняли и удерживают территорию. Российские военкоры поздравили армию России с победой, а западные СМИ пишут, что взятие Авдеевки под контроль российских военных приведет РФ к победе.

Назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ было преступлением против страны со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Это [назначение Сырского] преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?» — задался вопросом Соскин в своем youtube-канале. Он подчеркнул, что Сырский и новый глава Генштаба, которого назвал «пареньком», «не тянут». Также Соскин считает, что все заявления Зеленского о будущих победах Киева — пустые разговоры. Поскольку Запад не оказывает Украине поддержки. Первым значимым решением Сырского на посту главкома ВСУ стала сдача Авдеевки. По его словам, это якобы связано со стабилизацией обстановки и удержанием занимаемых позиций. Часть военнослужащих сдалась ВС РФ, которые заняли и удерживают территорию. Российские военкоры поздравили армию России с победой, а западные СМИ пишут, что взятие Авдеевки под контроль российских военных приведет РФ к победе.