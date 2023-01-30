В ХМАО упали зарплаты работников ювелирной сферы

31 января 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Работникам предлагают почти на шесть тысяч меньше Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за январь упали зарплаты в ювелирной отрасли. В среднем работникам предлагают зарплату почти на шесть тысяч меньше, чем в прошлом году. Об этом URA.RU рассказали аналитики hh.ru. «Средняя предлагаемая зарплата в январе 2023 года на 5 747 рублей ниже прошлогодних значений — 51 724 рублей», — говорится в исследовании. При этом спрос на сотрудников наоборот вырос — более чем на 20% в сравнении с январем 2022 года. Чаще всего компании ищут работников в сфере продаж. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко вырос спрос на работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За неделю количество вакансий в регионе стало больше на 26%.

В Ханты-Мансийском автономном округе за январь упали зарплаты в ювелирной отрасли. В среднем работникам предлагают зарплату почти на шесть тысяч меньше, чем в прошлом году. Об этом URA.RU рассказали аналитики hh.ru. «Средняя предлагаемая зарплата в январе 2023 года на 5 747 рублей ниже прошлогодних значений — 51 724 рублей», — говорится в исследовании. При этом спрос на сотрудников наоборот вырос — более чем на 20% в сравнении с январем 2022 года. Чаще всего компании ищут работников в сфере продаж. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко вырос спрос на работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За неделю количество вакансий в регионе стало больше на 26%.