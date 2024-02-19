19 февраля 2024

Директор спорткомплекса в Нижневартовске объяснил, в каких купальниках нельзя ходить в бассейн

В бассейн Нижневартовска не допускают посетителей в буркини и стрингах
© Служба новостей «URA.RU»
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В бассейн не допускают посетителей в буркини и стрингах Фото:

В бассейн спорткомплекса «Олимпия» в Нижневартовске (ХМАО) не допускаются посетители в стрингах и в буркини (мусульманский костюм для купания). Плавательная одежда, по словам директора спорткомплекса Сергея Белянкина, должна соответствовать требованиям безопасности и установленным нормам. Об этом глава СОК «Олимпия» рассказал корреспонденту URA.RU.

«У нас есть определенные правила. В бассейн допускаются посетители в купальных костюмах, которые, в свою очередь, регламентируются ГОСТом. Это раздельный купальный костюм, слитный, плавки. Гост не определяет стринги. В них в бассейне купаться нельзя — у нас детское и спортивное учреждение. Что касается буркини: у нас стоят насосы, которые затягивают воду. Если ткань, (которая в буркини не прилегает к телу, — прим. автора) попадет в сливной канал, это может закончиться трагедией», — пояснил Белянкин.

Людей, которые приходят в неподходящей одежде, не допускают до занятий. После нескольких нарушений правил посетителю прекращают продавать билеты и абонементы в бассейн спорткомплекса.

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В бассейн спорткомплекса «Олимпия» в Нижневартовске (ХМАО) не допускаются посетители в стрингах и в буркини (мусульманский костюм для купания). Плавательная одежда, по словам директора спорткомплекса Сергея Белянкина, должна соответствовать требованиям безопасности и установленным нормам. Об этом глава СОК «Олимпия» рассказал корреспонденту URA.RU. «У нас есть определенные правила. В бассейн допускаются посетители в купальных костюмах, которые, в свою очередь, регламентируются ГОСТом. Это раздельный купальный костюм, слитный, плавки. Гост не определяет стринги. В них в бассейне купаться нельзя — у нас детское и спортивное учреждение. Что касается буркини: у нас стоят насосы, которые затягивают воду. Если ткань, (которая в буркини не прилегает к телу, — прим. автора) попадет в сливной канал, это может закончиться трагедией», — пояснил Белянкин. Людей, которые приходят в неподходящей одежде, не допускают до занятий. После нескольких нарушений правил посетителю прекращают продавать билеты и абонементы в бассейн спорткомплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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