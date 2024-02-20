20 февраля 2024

Депутат думы ХМАО предложил отправить адвокатов в зону СВО

В думе ХМАО предложили привлечь адвокатов к работе Гумкорпуса в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Ялхороева Исмаила. Курган, чиновник, портфель, адвокат, депутат
Депутат думы ХМАО предложил адвокатам оказывать юридическую помощь жителям освобожденных территорий Фото:

Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде предложил отправлять членов адвокатской палаты Югры в зону СВО для оказания юридической помощи жителям освобожденных территорий. Об этом он заявил на заседании регионального парламента, его трансляция велась на официальном сайте окружной думы.

«Не планируете ли вы, ваша палата, направлять адвокатов поучаствовать в работе Гуманитарного добровольческого корпуса в зоне СВО? Потому что там большая нужда […] в оказании бесплатной юридической помощи», — сказал Халид Таги-заде.

Президент адвокатской палаты ХМАО Валерий Анисимов рассказал, что по федеральному закону помощь жителям освобожденных территорий оказывают юристы из соседних субъектов РФ. Он также отметил, что один из югорских адвокатов неоднократно посещал зону СВО, а участники спецоперации и их семьи включены в федеральный и окружной закон и им оказывается вся необходимая юридическая помощь.

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Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде предложил отправлять членов адвокатской палаты Югры в зону СВО для оказания юридической помощи жителям освобожденных территорий. Об этом он заявил на заседании регионального парламента, его трансляция велась на официальном сайте окружной думы. «Не планируете ли вы, ваша палата, направлять адвокатов поучаствовать в работе Гуманитарного добровольческого корпуса в зоне СВО? Потому что там большая нужда […] в оказании бесплатной юридической помощи», — сказал Халид Таги-заде. Президент адвокатской палаты ХМАО Валерий Анисимов рассказал, что по федеральному закону помощь жителям освобожденных территорий оказывают юристы из соседних субъектов РФ. Он также отметил, что один из югорских адвокатов неоднократно посещал зону СВО, а участники спецоперации и их семьи включены в федеральный и окружной закон и им оказывается вся необходимая юридическая помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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