Офицер полиции в отставке Алексей Мартынов установил флаг главка МВД по Челябинской области на высочайшей вершине Африки — горе Килиманджаро. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе главка.
«Дорога до вершины была непростой, дождь не прекращался ни на секунду, но мы продолжали движение. Флаг ГУ МВД России теперь на Килиманджаро», — сообщил Мартынов.
Мартынов — полковник полиции в отставке. Он прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.
После завершения службы Мартынов начал покорять новые вершины. В 2023 году он поднялся на Эльбрус, а в 2024 году покорил вершину Килиманджаро. В пресс-службе главка отметили, что установка флага приурочена к предстоящему Дню защитника Отечества.
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