21 февраля 2024

Флаг челябинской полиции установили на вершине Килиманджаро. Видео

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Бишкек, киргизия, кыргызстан, горы
На самой высокой горе в Африке установили челябинский флаг Фото:

Офицер полиции в отставке Алексей Мартынов установил флаг главка МВД по Челябинской области на высочайшей вершине Африки — горе Килиманджаро. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе главка.

«Дорога до вершины была непростой, дождь не прекращался ни на секунду, но мы продолжали движение. Флаг ГУ МВД России теперь на Килиманджаро», — сообщил Мартынов.

Мартынов — полковник полиции в отставке. Он прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.

После завершения службы Мартынов начал покорять новые вершины. В 2023 году он поднялся на Эльбрус, а в 2024 году покорил вершину Килиманджаро. В пресс-службе главка отметили, что установка флага приурочена к предстоящему Дню защитника Отечества.

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Офицер полиции в отставке Алексей Мартынов установил флаг главка МВД по Челябинской области на высочайшей вершине Африки — горе Килиманджаро. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе главка. «Дорога до вершины была непростой, дождь не прекращался ни на секунду, но мы продолжали движение. Флаг ГУ МВД России теперь на Килиманджаро», — сообщил Мартынов. Мартынов — полковник полиции в отставке. Он прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. После завершения службы Мартынов начал покорять новые вершины. В 2023 году он поднялся на Эльбрус, а в 2024 году покорил вершину Килиманджаро. В пресс-службе главка отметили, что установка флага приурочена к предстоящему Дню защитника Отечества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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