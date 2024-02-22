В Перми изменится движение транспорта

Расписание и маршруты изменятся только на праздники Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми с 23 по 25 февраля изменится движение общественного транспорта. Автобусы и трамваи будут ходить по расписанию выходного дня, предупредили в администрации Перми.

«Весь общественный транспорт города в праздничные дни с 23 по 25 февраля будет работать по графику выходных дней. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и следить за расписанием движения. Кроме того, в связи с перекрытиями нескольких улиц, ожидаются изменения в работе маршрутов», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что изменения маршрутов коснутся автобусов №28 и №29. С 26 по 26 февраля они станут объезжать улицу Советской Армии. Автобусы будут следовать по улице Карпинского и проспекту Декабристов. Также 24 и 25 февраля поменяется маршрут №81. Поздние автобусы будут ездить только до остановки «Улица Жигулевская».