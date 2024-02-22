В Перми изменится движение транспорта

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Повседневная жизнь. Пермь, многоэтажки, шоссе космонавтов
Расписание и маршруты изменятся только на праздники Фото:

В Перми с 23 по 25 февраля изменится движение общественного транспорта. Автобусы и трамваи будут ходить по расписанию выходного дня, предупредили в администрации Перми.

«Весь общественный транспорт города в праздничные дни с 23 по 25 февраля будет работать по графику выходных дней. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и следить за расписанием движения. Кроме того, в связи с перекрытиями нескольких улиц, ожидаются изменения в работе маршрутов», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что изменения маршрутов коснутся автобусов №28 и №29. С 26 по 26 февраля они станут объезжать улицу Советской Армии. Автобусы будут следовать по улице Карпинского и проспекту Декабристов. Также 24 и 25 февраля поменяется маршрут №81. Поздние автобусы будут ездить только до остановки «Улица Жигулевская».

Автобусы №28 и №29 не будут ездить по улице Советской Армии
Автобусы №28 и №29 не будут ездить по улице Советской Армии
Фото:

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В Перми с 23 по 25 февраля изменится движение общественного транспорта. Автобусы и трамваи будут ходить по расписанию выходного дня, предупредили в администрации Перми. «Весь общественный транспорт города в праздничные дни с 23 по 25 февраля будет работать по графику выходных дней. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и следить за расписанием движения. Кроме того, в связи с перекрытиями нескольких улиц, ожидаются изменения в работе маршрутов», — рассказали в пресс-службе мэрии. Уточняется, что изменения маршрутов коснутся автобусов №28 и №29. С 26 по 26 февраля они станут объезжать улицу Советской Армии. Автобусы будут следовать по улице Карпинского и проспекту Декабристов. Также 24 и 25 февраля поменяется маршрут №81. Поздние автобусы будут ездить только до остановки «Улица Жигулевская».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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