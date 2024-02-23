Пермское правительство планирует выделить миллионы рублей на укрепление семей

Правительство Пермского края планирует выделить дополнительно 4,3 миллиона рублей региональному ЗАГСу, деньги пойдут на укрепление института семьи и брака. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона на 2024 год.
«Правительство хочет выделить 4,3 миллиона рублей ЗАГСу. Деньги будут направлены в рамках празднования Года семьи и в целях укрепления института семьи и брака, повышения ценности традиционного образа жизни», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на законопроект.
Из выделяемых денег 831 тысячу рублей планируется направить на организацию бала юбиляров при губернаторе Пермского края, в котором примут участие пары, прожившие в браке 50 лет и более. Еще 1,9 миллиона рублей предусматриваются для вручения поздравительных открыток молодоженам в день регистрации брака, а 1,1 миллиона — для проведения торжественной церемонии регистрации рождения «Имянаречение». Оставшиеся 400 тысяч рублей планируется выделить на проведение торжественных регистраций брака с соблюдением коми-пермяцких обычаев.
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