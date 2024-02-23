23 февраля 2024
22 февраля 2024

Пермское правительство планирует выделить миллионы рублей на укрепление семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги планируют направить на заключение браков и организацию бала Фото:

Правительство Пермского края планирует выделить дополнительно 4,3 миллиона рублей региональному ЗАГСу, деньги пойдут на укрепление института семьи и брака. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона на 2024 год.

«Правительство хочет выделить 4,3 миллиона рублей ЗАГСу. Деньги будут направлены в рамках празднования Года семьи и в целях укрепления института семьи и брака, повышения ценности традиционного образа жизни», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на законопроект.

Из выделяемых денег 831 тысячу рублей планируется направить на организацию бала юбиляров при губернаторе Пермского края, в котором примут участие пары, прожившие в браке 50 лет и более. Еще 1,9 миллиона рублей предусматриваются для вручения поздравительных открыток молодоженам в день регистрации брака, а 1,1 миллиона — для проведения торжественной церемонии регистрации рождения «Имянаречение». Оставшиеся 400 тысяч рублей планируется выделить на проведение торжественных регистраций брака с соблюдением коми-пермяцких обычаев.

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Правительство Пермского края планирует выделить дополнительно 4,3 миллиона рублей региональному ЗАГСу, деньги пойдут на укрепление института семьи и брака. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона на 2024 год. «Правительство хочет выделить 4,3 миллиона рублей ЗАГСу. Деньги будут направлены в рамках празднования Года семьи и в целях укрепления института семьи и брака, повышения ценности традиционного образа жизни», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на законопроект. Из выделяемых денег 831 тысячу рублей планируется направить на организацию бала юбиляров при губернаторе Пермского края, в котором примут участие пары, прожившие в браке 50 лет и более. Еще 1,9 миллиона рублей предусматриваются для вручения поздравительных открыток молодоженам в день регистрации брака, а 1,1 миллиона — для проведения торжественной церемонии регистрации рождения «Имянаречение». Оставшиеся 400 тысяч рублей планируется выделить на проведение торжественных регистраций брака с соблюдением коми-пермяцких обычаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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