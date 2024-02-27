Пермские ученые рассказали, почему нельзя клонировать людей

Ученые ПНИПУ: клонирование людей рискует разрушить общественные связи

Ученые считаю, что клонирование людей грозит человечеству социальными катаклизмами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые Пермского Политеха объяснили, почему в мире запрещено клонировать людей. Причина столь негативного отношения к прорывной идее науки кроется в возможном разрушении взаимосвязей в обществе и вероятных социальных катаклизмах, считают специалисты ПНИПУ.

«Клонирование людей может превосходить по мощи воздействия любые геологические, климатические, химические и другие процессы. Подобно социальным катаклизмам, например, войнам, которые по степени разрушительности на много порядков выше любых технокатастроф, клонирование может уничтожать общественные отношения. При этом созидательный потенциал также огромен. Но как настроить созидание — не знают пока даже профессионалы ни в области законодательства, ни в специально-научных отраслях», — приводит слова профессора кафедры философии и права ПНИПУ Наталии Оконской пресс-служба вуза.

Ученые Пермского Политеха добавляют, что существует множество мифов о неполноценности клонированных людей, так как каждый человек по-своему представляет себе клона. Незнающий человек может быть виноват в смертельной опасности для клонированных существ, а в перспективе — для человека-клона. Европейская конвенция по правам человека запретила клонирование людей в 1997 году. В России временный закон о запрете клонирования человека опубликовали в 2002 году.

Ранее ученые Пермского Политеха рассказали, почему нельзя заморозить,, а потом оживить человека. Также специалисты вуза объяснили, какими последствиями грозит человечеству технология криогенной заморозки.