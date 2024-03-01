С апреля по октябрь челябинцы смогут улететь в Махачкалу

Рейсы будут осуществляться трижды в неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С апреля по октябрь из Челябинска по средам, субботам и воскресеньям можно будет улететь в Махачкалу. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

«В период весенне-летней навигации 2024 года авиакомпании „Ред Вингс“ и „Северный ветер“ возобновляют рейсы из аэропорта Челябинск в Махачкалу. Авиакомпания Ред Вингс планирует выполнение рейса с 6 по 27 апреля и с 1 июня по 20 октября», — уточнили в авиагавани.

Рейс будет осуществляться по субботам. Полеты будут выполняться на воздушном судне SSJ 100, время в пути составит 3 часа 20 минут.

Авиакомпания «Северный ветер» запустит два рейса в неделю по средам и воскресеньям с 28 апреля по 29 сентября. Время в пути составит 2 ч. 55 мин. Рейсы заявлены к выполнению на воздушном судне Boeing 737-800.

В 2023 году авиасообщение между Челябинском и Махачкалой также осуществлялось в туристический сезон. Зимой рейсы традиционно не осуществлялись из-за низкого спроса.