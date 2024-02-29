В ХМАО с начала года подскочили цены на дизель и бензин

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на автомобильное топливо. Больше всего с начала года подорожал дизель, стоимость которого достигла почти 71,5 рубля, сообщили URA.RU аналитики Росстата.
«В конце февраля средняя стоимость литра дизельного топлива составила 71,45 рубля. К началу 2024 года цена была на уровне 69,58 рубля», — следует из статистики ведомства. Самое дорогое топливо среди крупных югорских городов продают в Сургуте, где просят 72,73 рубля за литр. А наиболее дешевое в Нижневартовске — 69,40 рубля.
Удорожание бензина по ХМАО с начала года оказалось меньшим. Больше всего цена выросла на топливо автомобильный марки АИ-98. Сейчас его средняя стоимость по региону 68,60 рубля за литр (+0,5%).
Ранее URA.RU рассказывало как изменилась стоимость бензина в ХМАО за год. За последние 12 месяцев марка топлива АИ-92 подорожала на 11,3%.
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