29 февраля 2024

В ХМАО с начала года подскочили цены на дизель и бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!». Челябинск, бензин, заправка, топливо, автозаправка, азс, бензоколонка, лукойл, горючее
Средняя стоимость дизеля в ХМАО достигла почти 71,5 рубля за литр Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на автомобильное топливо. Больше всего с начала года подорожал дизель, стоимость которого достигла почти 71,5 рубля, сообщили URA.RU аналитики Росстата.

«В конце февраля средняя стоимость литра дизельного топлива составила 71,45 рубля. К началу 2024 года цена была на уровне 69,58 рубля», — следует из статистики ведомства. Самое дорогое топливо среди крупных югорских городов продают в Сургуте, где просят 72,73 рубля за литр. А наиболее дешевое в Нижневартовске — 69,40 рубля.

Удорожание бензина по ХМАО с начала года оказалось меньшим. Больше всего цена выросла на топливо автомобильный марки АИ-98. Сейчас его средняя стоимость по региону 68,60 рубля за литр (+0,5%).

Ранее URA.RU рассказывало как изменилась стоимость бензина в ХМАО за год. За последние 12 месяцев марка топлива АИ-92 подорожала на 11,3%.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на автомобильное топливо. Больше всего с начала года подорожал дизель, стоимость которого достигла почти 71,5 рубля, сообщили URA.RU аналитики Росстата. «В конце февраля средняя стоимость литра дизельного топлива составила 71,45 рубля. К началу 2024 года цена была на уровне 69,58 рубля», — следует из статистики ведомства. Самое дорогое топливо среди крупных югорских городов продают в Сургуте, где просят 72,73 рубля за литр. А наиболее дешевое в Нижневартовске — 69,40 рубля. Удорожание бензина по ХМАО с начала года оказалось меньшим. Больше всего цена выросла на топливо автомобильный марки АИ-98. Сейчас его средняя стоимость по региону 68,60 рубля за литр (+0,5%). Ранее URA.RU рассказывало как изменилась стоимость бензина в ХМАО за год. За последние 12 месяцев марка топлива АИ-92 подорожала на 11,3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...