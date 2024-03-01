01 марта 2024

Власти ХМАО обсудят с бизнесом ограничения нового закона о «наливайках»

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый алкогольный закон касается работы «наливаек» Фото:

Власти ХМАО готовятся к обсуждению с югорским бизнес-сообществом нового алкогольного закона, который с апреля начнет действовать в России, рассказали URA.RU в окружном депэкономики. Документ дает возможность регионам ограничивать работу так называемых «наливаек».

«Формируем рабочую группу как раз для того, чтобы эти встречи организовать. Она в общем-то и ранее работала. Сейчас просто сверяем все позиции, чтобы получить все необходимые заключения — мнения разные могут быть. Поэтому, как только с органов власти мы получим мнение федеральных экспертов, соответственно такую рабочую группу сделаем. У нас отсечка 1 апреля — и мы должны в общем-то в полный рост начать работать. Весной рассмотрим вопрос с общественностью», — пояснил агентству замгубернатора и директор окружного депэкономики Сергей Афанасьев.

С 1 апреля регионы сами смогут устанавливать требования по продаже алкоголя в многоквартирных домах, барах, буфетах и кафе. Закон приняли из-за жалоб на «наливайки», которые днем работают как обычные магазины, а ночью торгуют спиртным под видом общепита. В Югре власти в первую очередь рассчитывают привести окружные нормативы в соответствии с федеральными, а о дополнительных ограничениях на данный момент речи не идет. «Единственное, мы сейчас приведем в соответствие с федеральным законом наши понятия. Терминология может поменяться и из-за этого могут быть разные толкования», — уточняет Афанасьев.

В ХМАО с 1 сентября 2022 года вводили другой закон, связанный с алкогольной продукцией. Он запретил продавать спиртное в магазинах во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. После вступления документа в силу югорские власти решили его доработать, опираясь на предположения предпринимателей. Сейчас окружное правительство планирует рассмотреть вариант связать этот документ и новый закон между собой.

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Власти ХМАО готовятся к обсуждению с югорским бизнес-сообществом нового алкогольного закона, который с апреля начнет действовать в России, рассказали URA.RU в окружном депэкономики. Документ дает возможность регионам ограничивать работу так называемых «наливаек». «Формируем рабочую группу как раз для того, чтобы эти встречи организовать. Она в общем-то и ранее работала. Сейчас просто сверяем все позиции, чтобы получить все необходимые заключения — мнения разные могут быть. Поэтому, как только с органов власти мы получим мнение федеральных экспертов, соответственно такую рабочую группу сделаем. У нас отсечка 1 апреля — и мы должны в общем-то в полный рост начать работать. Весной рассмотрим вопрос с общественностью», — пояснил агентству замгубернатора и директор окружного депэкономики Сергей Афанасьев. С 1 апреля регионы сами смогут устанавливать требования по продаже алкоголя в многоквартирных домах, барах, буфетах и кафе. Закон приняли из-за жалоб на «наливайки», которые днем работают как обычные магазины, а ночью торгуют спиртным под видом общепита. В Югре власти в первую очередь рассчитывают привести окружные нормативы в соответствии с федеральными, а о дополнительных ограничениях на данный момент речи не идет. «Единственное, мы сейчас приведем в соответствие с федеральным законом наши понятия. Терминология может поменяться и из-за этого могут быть разные толкования», — уточняет Афанасьев. В ХМАО с 1 сентября 2022 года вводили другой закон, связанный с алкогольной продукцией. Он запретил продавать спиртное в магазинах во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. После вступления документа в силу югорские власти решили его доработать, опираясь на предположения предпринимателей. Сейчас окружное правительство планирует рассмотреть вариант связать этот документ и новый закон между собой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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