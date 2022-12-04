Власти ХМАО готовят новый раунд переговоров с бизнесом по поправкам в антиалкогольный закон

Власти ХМАО готовятся к новому раунду обсуждения поправок в антиалкогольный закон с предпринимательским сообществом региона. Вернуться за стол переговоров планируют 6 декабря. Об этом URA.RU рассказал замдиректора окружного департамента экономразвития Виталий Костин.
«6 декабря запланирован круглый стол по поводу предложений предпринимателей относительно ограничений. Поступили предложения, чтобы закон поменять, будем обсуждать. Будут предприниматели, депутаты, органы власти, общественники, уполномоченный по правам предпринимателей», — прокомментировал журналисту агентства Костин.
Антиалкогольный закон начал действовать в ХМАО с 1 сентября. Документ запретил продажу спиртного в магазинах, расположенных во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. Ряд предпринимателей остались недовольны новыми ограничениями, прогнозируя резкое снижение доходов. В ответ власти стали принимать предложения от бизнеса о возможных поправках в закон.
Ранее URA.RU рассказывало, что владельцы магазинов даже были готовы сократить время продажи алкоголя. Предприниматели предлагали продавать спиртное с двух часов дня до восьми часов вечера лишь бы вернуть товар на полки магазинов.
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